Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın Söndürüldü

Sarıyer'de Balıkçı Teknesinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Sarıyer'de, Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan "Bedevi Reis" isimli balıkçı teknesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Olay yerine, yangın ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı ve başarılı oldu.

Yangın esnasında teknede bulunan bir kişi dumandan etkilenerek sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın sonucunda teknenin ambar bölümünde hasar meydana geldi.

Bu olay, deniz güvenliği açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililerce incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Sarıyer'de Rumeli Feneri Limanı'nda bağlı bulunan balıkçı teknesinin ambar bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ediyor.