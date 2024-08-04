Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de denizde boğulma tehlikesi geçiren 15 yaşındaki çocuk hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 12:49
Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Üzücü Bir Olay

Sarıyer'deki bir plajda 28 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen boğulma tehlikesi, 15 yaşındaki Mehmet Harun Yağmur'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kısırkaya Plajı'nda belirlenen güvenli alanın dışında denize giren Mehmet Harun Yağmur ve arkadaşı, aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle cankurtaranlar olay yerine intikal etti ve her iki çocuğu denizden çıkardı.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Denizden çıkarılan Mehmet Harun, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde 6 gün süresince tedavi gören genç, maalesef hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Mehmet Harun Yağmur için geçen gün Zeytinburnu Millet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi'ne defnedilmek üzere gönderildi.

Bu üzücü olay, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte denizlerde yaşanan güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!