Sarıyer'de Boğulma Tehlikesi: 15 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Üzücü Bir Olay

Sarıyer'deki bir plajda 28 Temmuz 2023 tarihinde meydana gelen boğulma tehlikesi, 15 yaşındaki Mehmet Harun Yağmur'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Olayın Ayrıntıları

Edinilen bilgilere göre, Kısırkaya Plajı'nda belirlenen güvenli alanın dışında denize giren Mehmet Harun Yağmur ve arkadaşı, aniden boğulma tehlikesi geçirdi. Çevrede bulunan vatandaşların hızlı müdahalesiyle cankurtaranlar olay yerine intikal etti ve her iki çocuğu denizden çıkardı.

Hastanede Yaşam Mücadelesi

Denizden çıkarılan Mehmet Harun, olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yoğun bakım ünitesinde 6 gün süresince tedavi gören genç, maalesef hayatını kaybetti.

Cenaze Töreni

Mehmet Harun Yağmur için geçen gün Zeytinburnu Millet Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından genç, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesi'ne defnedilmek üzere gönderildi.

Bu üzücü olay, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte denizlerde yaşanan güvenlik risklerini bir kez daha gündeme getirdi.