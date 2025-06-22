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Sarıyer'de 'Dijital Detoks' Temalı Aile Şenliği Düzenlendi

Sarıyer'de düzenlenen 'Dijital Detoks' şenliği, aileler arası bağı güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 16:34
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 16:34
Sarıyer'de 'Dijital Detoks' Temalı Aile Şenliği Düzenlendi

Sarıyer'de Aile Yılı Etkinliği: 'Dijital Detoks' Şenliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Sarıyer'de "dijital detoks" temalı bir şenlik düzenlendi. Etkinliğe, Sarıyer Sosyal Hizmet Merkezinin ev sahipliğinde, Marmaracık Şehit Halil Kantarcı Gençlik Kampı’nda 40 aile, 13 koruyucu aile ve 15 çocuk, huzurevlerinden 8 yaşlı, kamu kurumlarının temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanları katıldı.

Bağları Güçlendiren Etkinlikler

Dijital ekranların hızla değişen dünyasında aile bireylerinin birbirleriyle daha güçlü ve anlamlı bağlar kurabilmesi, kuşaklar arası etkileşimin desteklenmesi ve sosyal dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen programa kano etkinliği, boyama atölyesi ve satranç turnuvası gibi çeşitli aktiviteler eklendi.

Sevim Sayım Madak'tan Önemli Mesajlar

Şenlikte yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, ailelerle bir araya gelerek, çocuklarla pasta kesti. Madak, Yeşilay ve Türk Kızılay stantlarını da ziyaret ederek, "Dijital dünyanın telaşından uzaklaşarak kalplerimizi dinlemek, birbirimizi daha yakından tanımak için buradayız. Bu ekranların soğuk ışığı, kalbimizin sıcaklığını gölgeleyebiliyor. Biz, bu gölgeyi kaldırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025’in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, "Sayın Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın liderliğinde yıl boyunca farkındalık çalışmaları sürüyor. Bu etkinlik de o çalışmaların önemli bir parçası." şeklinde konuştu.

Katılımcılar Arasında Önemli İsimler

Etkinliğe, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun, İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ahmet Serdar Ermiş ve Beykoz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Fatma Enise Özel de katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de "dijital...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de "dijital detoks" temalı şenlik düzenlendi. Sarıyer Sosyal Hizmet Merkezinin ev sahipliğinde Marmaracık Şehit Halil Kantarcı Gençlik Kampı’ndaki etkinliğe, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan 40 aile ile çocukları, 13 koruyucu aile ve 15 çocuk, huzurevlerinden 8 yaşlı, kamu kurumlarının temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak (sağda), ailelerle bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de "dijital...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de "dijital detoks" temalı şenlik düzenlendi. Sarıyer Sosyal Hizmet Merkezinin ev sahipliğinde Marmaracık Şehit Halil Kantarcı Gençlik Kampı’ndaki etkinliğe, Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan 40 aile ile çocukları, 13 koruyucu aile ve 15 çocuk, huzurevlerinden 8 yaşlı, kamu kurumlarının temsilcileri ve sosyal hizmet uzmanları katıldı. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak (sağda), ailelerle bir araya geldi.

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