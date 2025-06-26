Sarıyer'de Hamile Kadın Silahla Vurularak Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de Trajik Olay: Hamile Kadın Hayatını Kaybetti

Sarıyer'de, eski nişanlısı tarafından silahla vurulan hamile kadın Oya Budak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde yaşandı. Oya Budak ile eski nişanlısı Samet T. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede tırmanan bu tartışma sırasında Samet T, silahını çıkararak Budak’a ateş etti ve olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Oya Budak’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hamile olduğu belirlenen Budak, hemen hastaneye kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi.

Şüpheli Yakaladı

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerini sürdürebilmek için çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını topladı. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık bir saat içinde Çağlayan Mahallesi'nde olaya karışan şüpheli Samet T.’yi yakaladı ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürdü.

Olayın Ardından Aile Açıklama Yaptı

Oya Budak'ın dedesi Orhan Budak, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, torununun iş yerinde cinsel istismar mağduru olduğunu ve nişanlandığı dönemde hamile kaldığını belirtti. Budak, torununun evde otururken eski nişanlısı tarafından cep telefonuyla arandıktan sonra buluşmaya gittiğini ifade etti.

Oya Budak'ın cenazesinin yarın ikindi vakti Kağıthane'deki Yahya Kemal Camisi'nde yapılacak tören sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

Sarıyer'de hamile kadının silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eski nişanlısı ve silahı sakladığı iddia edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.