Sarıyer'de İETT Otobüsüne Saldırı Anları Kamerada

Sarıyer'de, Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Borsa İstanbul Durağı'nda yaşanan olay isyan yarattı. İETT otobüsünün şoförü M.A, otobüsüne yetişmeye çalışan bir kadın yolcuya hızlı olmasını işaret etti.

Yolcu otobüse bindikten sonra, M.A aracın kapılarını kapattı. Bu sırada, arkadan gelen iki kişi "Kime el kol hareketi yapıyorsun?" diyerek şoföre tepki gösterdi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek, otobüs şoförüne yönelik hakaretlere dönüştü.

Tartışmanın ardından, şüpheliler otobüsün kapısını tekmelemeye ve yumruk atmaya başladı. Olay anını cep telefonuyla kaydetmeyi başaran M.A, durumu derhal polis merkezine bildirerek iki kişiden şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için hemen harekete geçti ve gerekli çalışmalara başladı.