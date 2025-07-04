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Sarıyer'de İki Cip Kundaklandı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Sarıyer’de iş insanlarına ait iki cip, kundaklanarak kullanılamaz hale geldi. O an güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 19:29
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 19:29
Sarıyer'de İki Cip Kundaklandı: Güvenlik Kamerası Anbean Kaydetti

Sarıyer'de Kundaklama Olayı İş Yerlerine Saldırı mı?

Sarıyer'in Emirgan Mahallesi'nde, park halinde bulunan iş insanlarına ait iki lüks cip, gece saatlerinde bir şüpheli tarafından kundaklandı. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayın Detayları

Olay, Tebdil Eskisi Sokak'ta gerçekleşti. Şüpheli, elinde taşıdığı yanıcı sıvıyı, villa önünde park edilmiş araçların üzerine dökerek ateşe verdi. Ardından hızla olay yerinden kaçtı.

Ateş Üzerine İhbar ve Hastane Ekipleri

Yangını fark eden çevre sakinleri, durumu hemen polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye, yangınla mücadele ederken, araçların kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. Kundaklanan araçların sahipleri Karin O. (54) ve Gürkan T. (64)'ye ait olduğu öğrenildi. Ekipler, mağdurların herhangi bir tehdit aldıklarını veya husumetleri olduklarını belirlemedi.

Şüphelinin Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanması için gerekli çalışmalar başlatıldı. Olayın aydınlatılması için polis ekipleri tüm detayları titizlikle inceliyor.

İlk belirlemelere göre, bu olay iş insanlarına yönelik bir saldırı mı yoksa kişisel bir hesaplaşma mı, merakla araştırılıyor.

Sarıyer'de iş insanlarına ait park halindeki iki cip ateşe verilirken, kundaklanma anı güvenlik...

Sarıyer'de iş insanlarına ait park halindeki iki cip ateşe verilirken, kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sarıyer'de iş insanlarına ait park halindeki iki cip ateşe verilirken, kundaklanma anı güvenlik...

Sarıyer'de iş insanlarına ait park halindeki iki cip ateşe verilirken, kundaklanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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