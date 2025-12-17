DOLAR
Sarıyer'de Kayma: Üst Kat Gecekonduya Yaslandı — Drone Görüntüleri

Sarıyer Derbent'te zemin kayması sonucu üst katı çatlayan ve arkadaki gecekonduya yaslanan 2 katlı bina, drone ile havadan görüntülendi; dükkan mühürlendi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 10:26
Sarıyer'de zemin kayması nedeniyle üst katında çatlak oluşan ve arkasındaki gecekonduya yaslanan 2 katlı bina, dron ile havadan görüntülendi. Olayın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Olay, gece 01.00 sıralarında Sarıyer Derbent Mahallesi Akgün Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın üst katında sokak hizasında bulunan petshop dükkanının zemini henüz bilinmeyen bir nedenle çatladı.

Çatlak sonrası üst kat geriye doğru kayarak arkadaki gecekonduya yaslandı. Kayma nedeniyle dükkanın camları kırıldı, dükkanın girişi kapatıldı ve mühürlendi. Bina dron ile görüntülenirken, hasarın boyutu gün ağarınca netleşti.

İşletme Sahibi Anlatıyor

İbrahim Akyüz, 'Gece saat 00.30 sıralarında evde otururken bir ses duyduk. Pat pat diye tuğlalar patladı. Sonra dışarı çıkıp baktık. Dükkan çökmüş. Ardından itfaiye ekiplerine haber verdik. Geldiler baktılar, önlem almaya çalışıyorlar. Daha önce çökme riski yoktu. 35 yıldır bu dükkan burada. Bu sürede de hiçbir şey olmadı. Çökme nedenini biz de bilmiyoruz. Az önce başkan ile görüştüm, bilirkişi gelip bakacağını söyledi. Ne karar verecek bilmiyoruz. Dükkanı ve alttaki evin girişini mühürlediler. Mülk sahibi biziz. Burası petshop dükkanıydı' ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. (ŞK-RU)

Sarıyer’de üst katı kayıp gecekonduya yaslanan bina böyle görüntülendi

Sarıyer’de üst katı kayıp gecekonduya yaslanan bina böyle görüntülendi

