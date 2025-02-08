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Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaçlığa Düştü, Sürücü Sağ Kurtuldu

Sarıyer'de ağaçlık alana düşen otomobilin sürücüsü O.Ö. kazayı yara almadan atlattı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 17:56
Sarıyer'de Kontrolden Çıkan Araç Ağaçlığa Düştü, Sürücü Sağ Kurtuldu

Sarıyer'de gerçekleşen olayda, kontrolden çıkan bir otomobil, ağaçlık alana düştü. Sürücü O.Ö., kazayı yarasız bir şekilde atlattı.

Olay, Büyükdere Caddesi üzerinde Maslak istikametine giden O.Ö.'nün kullandığı otomobilin yol kenarındaki tel korkulukları aşarak yaklaşık 10 metre yükseklikten ağaçlık alana düşmesi sonucu meydana geldi.

Bölgeye hızla polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücünün kendi imkanlarıyla otomobilden çıktığı ve herhangi bir yaralanma geçirmediği bildirildi. Çevrede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, trafiğin akışını kontrollü olarak sağladı.

Düşen otomobil, ekipler tarafından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan...

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan...

Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil ağaçlık alana düştü, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

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