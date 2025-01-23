Sarıyer'de Korsan Otoparkçılık Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Sarıyer'de 'Değnekçilik' Yapan 3 Şüpheli Ele Geçirildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Galatasaray stadyumu çevresinde gerçekleşen bir operasyonda, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz ücret talep eden 3 kişi yakalandı. 'Değnekçilik' olarak adlandırılan korsan otoparkçılık faaliyetlerine karşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği bu çalışma, büyük bir titizlikle sürdürüldü.

Korsan Otoparkçılığa Karşı Operasyon

Şubat ayında, ekipler, gerçekleşen denetimlerde Sarıyer'deki Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park çevresinde bazı kişilerin sürücülerden usulsüz ücret talep ettiğini tespit etti. 21 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda, şüpheliler F.Ö., U.K. ve T.B. adıyla bilinen kişiler, Kağıthane'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli İşlem Başlatıldı

Yakalanan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheliler hakkında, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldığı bildirildi. Bu tür korsan faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmaların devam edeceği ifade edildi.