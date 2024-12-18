Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ücret Tepkisi Nedeniyle 7 Bin 680 Lira Ceza

Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ceza Yağdı

Sarıyer'de, yolcuların ücret ödemediğini iddia eden minibüs şoförüne, 7 bin 680 lira para cezası kesildi. Olayın ardından, özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak'ta seyir halindeki bir minibüsün şoförünün, ücret ödemeyen yolculara karşı sergilediği tutumu incelemeye aldı. Minibüs şoförünün, yolcuların araçtan inmesine izin vermemesi dikkat çekti.

Şoförün Kimliği ve Cezası

Yapılan çalışmalar sonucu, kimliği belirlenen minibüs şoförü E.T. yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından E.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 680 lira ceza uygulanarak gerekli işlemler yapıldı.

Sosyal Medya ve Kamuoyunun Tepkisi

Bu olay, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, yolcu hakları ve taşımacılık hizmetleri üzerine de bir kez daha dikkat çekti. Vatandaşların haklarının korunması gerektiği vurgulandı.