Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ücret Tepkisi Nedeniyle 7 Bin 680 Lira Ceza

Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ceza Yağdı
Sarıyer'de, yolcuların ücret ödemediğini iddia eden minibüs şoförüne, 7 bin 680 lira para cezası kesildi. Olayın ardından, özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.
Olayın Gelişimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak'ta seyir halindeki bir minibüsün şoförünün, ücret ödemeyen yolculara karşı sergilediği tutumu incelemeye aldı. Minibüs şoförünün, yolcuların araçtan inmesine izin vermemesi dikkat çekti.
Şoförün Kimliği ve Cezası
Yapılan çalışmalar sonucu, kimliği belirlenen minibüs şoförü E.T. yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından E.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 680 lira ceza uygulanarak gerekli işlemler yapıldı.
Sosyal Medya ve Kamuoyunun Tepkisi
Bu olay, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, yolcu hakları ve taşımacılık hizmetleri üzerine de bir kez daha dikkat çekti. Vatandaşların haklarının korunması gerektiği vurgulandı.