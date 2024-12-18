DOLAR
35 -0,08%
EURO
36,73 -0,1%
ALTIN
2.968,13 0,27%
BITCOIN
3.660.965,02 2,11%

Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ücret Tepkisi Nedeniyle 7 Bin 680 Lira Ceza

Sarıyer'de yolculara tepki gösteren minibüs şoförüne 7 bin 680 lira ceza kesildi. Olay sosyal medyada gündem oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:50
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:50
Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ücret Tepkisi Nedeniyle 7 Bin 680 Lira Ceza

Sarıyer'de Minibüs Şoförüne Ceza Yağdı

Sarıyer'de, yolcuların ücret ödemediğini iddia eden minibüs şoförüne, 7 bin 680 lira para cezası kesildi. Olayın ardından, özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı.

Olayın Gelişimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Maslak'ta seyir halindeki bir minibüsün şoförünün, ücret ödemeyen yolculara karşı sergilediği tutumu incelemeye aldı. Minibüs şoförünün, yolcuların araçtan inmesine izin vermemesi dikkat çekti.

Şoförün Kimliği ve Cezası

Yapılan çalışmalar sonucu, kimliği belirlenen minibüs şoförü E.T. yakalandı. Yapılan incelemelerin ardından E.T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 7 bin 680 lira ceza uygulanarak gerekli işlemler yapıldı.

Sosyal Medya ve Kamuoyunun Tepkisi

Bu olay, sosyal medyada geniş bir tartışma yaratırken, yolcu hakları ve taşımacılık hizmetleri üzerine de bir kez daha dikkat çekti. Vatandaşların haklarının korunması gerektiği vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anadolu Otoyolu'nda Kağıt Havlu Yüklü Dorsede Yangın Çıktı
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Başbakanı Mikati'yi Ağırladı
3
İsrail'in Nablus'ta Yaraladığı Filistinli Subhi Hasan Hayatını Kaybetti
4
TBMM'de 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Devam Ediyor
5
Samsun'dan Amatör Spor Kulüplerine 8 Milyon TL Destek
6
35. Uluslararası Hotel Equipment Fuarı 7-10 Ocak'ta Antalya'da Başlıyor
7
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Küçükçekmece'de Asayiş Uygulamasını Denetledi

Emeklilerin sessiz çığlığı yükseldi: 10 Bin Lira Seyyanen Zam İstendi

Çalışanlara 2025 Müjdesi: Asgari Ücret ile O Ödemelerde de Artış Bekleniyor

Kamu Bankasından 4500 TL'lik Ödemeler Başlıyor

Evlenecek Çiftlere On Binlerce Lira İndirim Desteği

Su Faturalarında %50 İndirim! O Vatandaşlara Dev Destek

Emeklilere Çifte Müjde: En Düşük Emekli Maaşına ek refah payı ile artacak!

Bankaların Promosyon Yarışı: 80.000 TL Rekoru Aşıldı!

Hayalinizdeki Araca Ulaşmanın Yolu: 350.000 TL Faizsiz Kredi Açıklandı

Devletten Ev Hanımlarına 12.000 TL Destek Ödemesi Başlıyor!

9.000 TL Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı! Dar Gelirli Vatandaşlar için Çözüm

2024 Emekliler Yılı'nda Müjde Üstüne Müjde

Yılbaşı Fırsatı Açılandı! TEB'li Olan Çok Şanslı