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Sarıyer'de Spor Kulübü Binasında Yangın: Olayın Detayları

İstanbul Sarıyer'de bir spor kulübü binasının çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince etkili bir şekilde kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 17:46
Sarıyer'de Spor Kulübü Binasında Yangın: Olayın Detayları

Sarıyer'de Yangın Paniği

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, Hadım Koruyolu Caddesi'nde bulunan iki katlı spor kulübü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, olay yerine ihbar yapılması sonrasında polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin hızla yönlendirilmesi sonucunda kontrol altına alındı. Caddedeki güvenlik önlemleri sayesinde, geçiş yolları kapatılarak vatandaşların güvenliği sağlandı.

Binada Hasar Meydana Geldi

Yangın sonrası kulüp binasında önemli hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin diligent müdahalesi sayesinde daha büyük bir felaketin önüne geçilmiş oldu. Yangının çıkış nedeni ise yetkililer tarafından araştırılmaya devam ediyor.

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