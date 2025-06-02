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Sarıyer'de Yangın: İETT Otobüsü Kullanılamaz Hale Geldi

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayın Tarihi: 02.06.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 02.06.2025 12:35
Sarıyer'de Yangın: İETT Otobüsü Kullanılamaz Hale Geldi

Sarıyer'de Yangın: İETT Otobüsü Kullanılamaz Hale Geldi

Sarıyer'de, Tarabya Bayırı Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan bir İETT otobüsünde çıkan yangın, büyük paniğe neden oldu. Yangın, otobüsün motor kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevlerin hızla otobüsün her tarafını sarması üzerine, çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yangına müdahale etti.

Yangın başarılı bir şekilde söndürüldü ancak otobüs, kullanılamaz hale geldi. Olay anında otobüste yolcu bulunmaması ise büyük bir faciayı önlemiş oldu.

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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