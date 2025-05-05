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Sarıyer'deki Çökme Olayında Çalışmalar 3. Günde

Sarıyer'de inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu meydana gelen yol çökme olayında onarım çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.05.2025 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.05.2025 14:54
Sarıyer'deki Çökme Olayında Çalışmalar 3. Günde

Sarıyer'de Çöken Yolda Ekiplerin Çalışmaları Devam Ediyor

Sarıyer, Maslak'ta, 3 Mayıs saat 02.44'te bir inşaatın istinat duvarının çökmesiyle ortaya çıkan yol çökme olayı, ekiplerin onarım çalışmalarının 3. gününde de sürüyor. Etrafına yerleştirilen uyarı levhaları ile trafiğe kapatılan yol, haftanın ilk iş gününde bölgede yoğun trafik oluşmasına neden oldu.

Yürüyerek işlerine ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, bariyerlerle ayrılmış yoldan geçiş yapmak zorunda kalıyor. Çökme ile oluşan çukurun kapatılması için iş makineleriyle çalışmalar sürmekte. Beton parçaları kamyonlara yüklenirken, alana kum dökme işlemi de devam ediyor.

Trafik Yoğunluğu Artıyor

Çöken yoldaki çukurun etrafı kapatıldı ve bölgeye uyarı levhaları yerleştirildi. Traffikte sorun yaşamamak için, bu yolu kullanmak isteyen araçlar Büyükdere Caddesi'ne yönlendiriliyor. Ancak, bu durum haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğuna yol açmıştır.

Olayın Detayları

Eski Büyükdere Caddesi'nde gerçekleşen olayda, inşaat alanına ait istinat duvarının çökmesi üzerine yanındaki yol da etkilendi. İhbar üzerine, İGDAŞ ekiplerince bölgeye gönderilen ekipler, çukurda bir küçük patlama meydana gelince doğal gaz akışını kesmek zorunda kaldı. Ekipler, oluşan çukurun etrafını şeritlerle kapatarak bölgeye dikkat çekici uyarı levhaları yerleştirdi.

Cadde, hem yaya hem de araç trafiğine kapatıldı. Çökme olayına neden olan inşaatın mühürleneceği bilgisi verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), park halindeki bir aracın inşaat alanına düştüğünü, fakat can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. Ayrıca, zarar gören doğal gaz hattındaki akışın normale döndüğü ve temiz su hattındaki arızanın giderildiği kaydedildi.

Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yola ilişkin...

Sarıyer'de, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu çökme meydana gelen yola ilişkin ekiplerin onarım ve güçlendirme çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

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