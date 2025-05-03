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Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek

Sarıyer'de inşaat nedeniyle çöken yol, trafiğe kapatıldı. İnşaat sahası mühürleniyor, kesintiler sürmekte.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 12:34
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 12:34
Sarıyer'deki Çökme Olayında Yol Trafiğe Kapandı, İnşaat Mühürlenecek

Sarıyer'de Çöken Yol Trafiğe Kapandı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, yolun çökmesine neden olan inşaatın mühürleneceğini açıkladı. Yolun trafiğe kapanmasına sebep olan olay, Maslak'ta Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri hızlıca bölgeye sevk edildi. Ekipler, yolun iki şeridinde oluşan çukurun etrafını güvenlik şeritleriyle kapatırken, uyarı levhaları da yerleştirildi. İGDAŞ ekipleri, çukurda meydana gelen küçük çaplı patlama nedeniyle doğal gaz akışını tedbir amacıyla kesti.

Yolun çökmesine, inşaat alanına ait olan istinat duvarının yıkılması neden oldu. Çökme, Ayazağa, Maslak ve Pınar mahalleleri için doğal gaz, su ve elektrik kesintisi sorunlarına yol açtı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan ve Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, bölgede incelemelerde bulundu. Aslan, ekiplerin ihbarın ardından gece 03.00'te çalışmalara başladığını belirtti. Doğal gaz patlaması yaşanıp yaşanmadığına dair soruları yanıtlayan Aslan, "Bu doğru değil. Şu an burada duvarın çökmesiyle bir kayma oldu," dedi.

Başkan Aksu, inşaat ruhsatının daha önce birkaç kez yenilendiğini ve en son 2022'de bir şantiye şefi değişikliğiyle ruhsatın yenilendiğini ifade ederek, "Bu nedenle birazdan inşaatı mühürleyeceğiz," dedi. Altyapı sorunlarının giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aksu, bugün akşam üzeri suyun, gece yarısı ise doğal gaz ve elektriğin verilmesinin planlandığını aktardı.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, altyapı çalışmalarıyla yolun açılması için yaklaşık bir haftalık süreç öngördüklerini söyledi. İGDAŞ, İSKİ, BEDAŞ, ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

Sarıyer'de gece saatlerinde çökme meydana gelen Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı.

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