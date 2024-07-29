Şarkıcı Tuğba Ekinci Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ödül Törenindeki Tartışmalı Konuşma

Ünlü sanatçı Tuğba Ekinci, İstanbul'da gerçekleşen bir ödül töreni sırasında yaptığı konuşma ile gündeme geldi. Ekinci'nin konuşmasında kullandığı ifadeler, bazı çevrelerde tepki topladı ve bu durumun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek soruşturma başlattı.

Soruşturmanın Sebebi Nedir?

Başsavcılık, Ekinci'nin sözlerinin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla incelendiğini duyurdu. Söz konusu konuşma, çeşitli basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında geniş bir şekilde yer buldu.

Bu olay, ünlü isimlerin kamuya açık alanlarda söyledikleri sözlerin sorumluluğunu yeniden gündeme getirirken, Tuğba Ekinci'nin konu hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyor.