Şarköy'de Usulsüz Siren Kullanan Motosiklet Sürücüsüne 138 bin 172 lira Ceza

Tekirdağ Şarköy'de siren tertibatı taşıyan motosiklet sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza, ehliyete el koyma ve 30 gün trafikten men uygulandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 11:40
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 11:40
Denetimde usulsüz ekipman tespit edildi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yapılan trafik denetiminde, ilçe merkezinde görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir motosiklette usulsüz siren tertibatı olduğu belirlendi.

Uygulanan yaptırımlar

İnceleme sonrası, herhangi bir geçiş üstünlüğü bulunmadığı halde motosikletinde izinsiz siren kullandığı tespit edilen sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 138 bin 172 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü S.C.'nin ehliyetine 30 gün süreyle el konuldu ve motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.

