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Saros Körfezi'nde Jandarma Ekibi Batık Tanka Dalış Yaptı

Jandarma Teşkilatı'nın 186. yıl dönümü nedeniyle Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 13:35
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 13:35
Saros Körfezi'nde Jandarma Ekibi Batık Tanka Dalış Yaptı

Saros Körfezi'nde Jandarma’dan Anlamlı Etkinlik

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde düzenlenen dalış etkinliği, unutulmaz anlara sahne oldu. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir ekip, Edirne'nin Keşan ilçesinde yer alan Su Altı Tarih Müzesi'ne dalarak su altındaki batık tankta anlamlı bir pankart açtı.

Özel Dalış Etkinliği Detayları

Gökçetepe sahilinin yaklaşık 100 metre açığında ve yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık tankın üzerine dalış yapan jandarma personeli, Türk bayrağı ve "Jandarma 186 yaşında daima milletinin yanında" yazılı pankartlarını su altında sergiledi. Etkinlik esnasında çekilen videolar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz hafta su altı turizminin geliştirilmesi amacıyla batırılan muharebe tankı, bölgedeki dalış meraklıları için yeni bir cazibe merkezi oluşturdu.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde batık tanka dalış...

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi, su altında pankart açtı.

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde batık tanka dalış...

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Saros Körfezi'nde batık tanka dalış yapan jandarma ekibi, su altında pankart açtı.

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