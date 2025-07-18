SARSILMAZ, IDEF 2025'te Yenilikçi Savunma Ürünlerini Sergileyecek

SARSILMAZ, IDEF 2025'te Savunma Alanında Yeni Ürünlerini Tanıtacak

SARSILMAZ, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ileri teknoloji ürünü yeni silahlarını sektör profesyonellerine sunmaya hazırlanıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TR Mekatronik, Best Defence, LA2 Dynamics, BPS ve UNIMETAL gibi grup şirketleriyle birlikte IDEF 2025'e katılacak olan SARSILMAZ, entegre savunma çözümleri ve mühimmata tek çatı altında erişim imkanı sunacak.

Türkiye'nin İhtisas Top Fabrikası: TR Mekatronik

Türkiye'nin 20 milimetrelik ilk burun topunun üreticisi olan TR Mekatronik, SARSILMAZ ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ortaklığıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Best Defence, uzaktan komutalı silah sistemleri alanında önemli çalışmalar yaparak dikkat çekiyor.

Sahada Yenilikçi Çözümler

LA2 Dynamics, Türkiye'nin robotik silah sistemlerinden SARBOT'u geliştirirken, BPS uluslararası standartlarda hafif silah mühimmatı ve yivsiz tüfek fişeği üretiyor. UNIMETAL ise MIM (metal enjeksiyon kalıplama) teknolojisi ile hassas döküm alanlarında uzmanlık sağlıyor.

80'den Fazla Ülkeye Üretim

SARSILMAZ, sahip olduğu şirketlerin uzmanlıklarıyla oluşturduğu yeni nesil entegre silah ve sistem çözümlerini IDEF 2025’te kamuoyuna tanıtacak.

Hava savunma sistemleri ile ulusal stratejik planlara uygun yeni ürünler geliştiren şirket, saha bildirimleriyle sürekli geliştirdiği silah gamının yeni ihracat imkanları bulmasını da hedefliyor. 80'den fazla ülkenin güvenlik güçlerine üretim yapan SARSILMAZ, bireysel kullanıcılara yönelik güvenilir ve tercih edilen silahlarıyla sektörde öne çıkıyor.

IDEF 2025 Ziyaretçilerini Büyüleyecek

IDEF 2025 ziyaretçileri, SARSILMAZ'ın özel olarak tasarlanmış deneyim alanlarında vizyonunu farklı katmanlarıyla keşfetme imkanı bulacaklar.

SARSILMAZ, ileri teknoloji ürünü yeni silahlarını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sektör profesyonellerine sunacak.

SARSILMAZ, ileri teknoloji ürünü yeni silahlarını 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ilk kez sektör profesyonellerine sunacak.