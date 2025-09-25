SASAD Teknoloji ve İnovasyon Komitesi, Yerel Kalkınma Hamlesi'ni Değerlendirdi

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) bünyesindeki Teknoloji ve İnovasyon Komitesi, ULAK Haberleşme ev sahipliğinde bir araya geldi. Dernekten yapılan açıklamaya göre toplantıda, Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kapsamındaki Yerel Kalkınma Hamlesi süreci detaylı şekilde değerlendirildi.

Toplantı ve gündem

Toplantıda, kalkınma ajanslarıyla yürütülecek iletişim planları paylaşıldı ve uygulama adımları tartışıldı. Katılımcılar, sektörün ihtiyaçları ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine yönelik stratejiler üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Sunumlar ve öne çıkan vurgular

Komite sunumlarında, savunma sanayisi odaklı yenilikçi şirketlerin desteklenmesi ve yüksek teknoloji girişimlerinin teşvik edilmesi öncelikli hedefler olarak öne çıktı. ULAK Haberleşme, EYDEP Sertifikası'nda A seviyesine yükseldiğini paylaşarak sektörde kalite ve yetkinlik artırma çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca doğadan ilham alan teknolojik çözümlere dikkat çeken "tabiattan teknolojiye" temalı biyomimikri sunumu gerçekleştirildi.

Uluslararası iş birliği ve destekler

Delegasyonlar, NATO ve AB projeleri için sağlanabilecek desteklerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca SAFE Programı ile SASAD'ın Aerospace and Defence Industries Association of Europe (ASD) ve ADS Group üyelikleri sayesinde oluşan uluslararası iş birliği imkanları ele alındı.

Katılımcılar ve sonuç

Toplantıda SASAD Genel Sekreteri Oğuz Hamşioğlu, ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü ve Komite Başkanı Yalçın Yılmazkaya söz aldı. Katılımcıların katkı ve sorularıyla, savunma ve havacılık sanayisinde teknoloji ve inovasyon alanında yürütülen çalışmalar hakkında önemli bilgi ve görüş paylaşımı sağlandı.

SASAD, sektörün gelişimini destekleyecek iş birliği ve bilgi paylaşımı çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.