SAT ve SAS'tan TEKNOFEST Mavi Vatan'da 2011 Rehine Kurtarma Gösterisi

SAT ve SAS komandoları TEKNOFEST Mavi Vatan'da 2011 rehine kurtarma operasyonunu canlandırdı; gösteri vatandaşlardan yoğun alkış aldı. Anadolu Ajansını

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:43
Gösterinin odağı

Sualtı Taarruz (SAT) ve Sualtı Savunma (SAS) komandoları, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında sahneye çıkan etkileyici bir gösteri sundu.

Sunulan gösteri, 2011 yılında yaşanan rehine kurtarma operasyonu üzerine kurgulandı ve sahnelenen tatbikat izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Performans, komandoların koordinasyonunu ve operasyonel kabiliyetlerini gözler önüne sererken etkinlik alanında büyük ilgi topladı.

