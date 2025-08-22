Savarona ve TCG Anadolu 24 Ağustos'ta İstanbul Boğazı'nı Selamlayacak

Savarona ve Donanma 24 Ağustos'ta Boğaz'da

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve Deniz Kuvvetleri'ne ait 7 gemiyle birlikte 24 Ağustos Pazar günü İstanbul Boğazı'nı selamlayacak.

Savarona'nın tarihsel ve manevi önemi

Savarona yatı, Atatürk'ün cepheden cepheye kitaplarını taşıdığı bavul, hastalığı sırasında kanının bulaştığı pike örtüsü, çalışma masası ve diğer özel eşyalarını barındırarak Gazi'nin son günlerine tanıklık etti. Yatın 1931'de Almanya'da inşa edildiğini ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 24 Mart 1938 tarihinde satın alınarak Türk Bayrağı'nın çekildiğini İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin hatırlattı.

Atatürk'ün Savarona'da geçirdiği süre ve kararlar

Yetkin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı toplam 56 gün kullandığını, bu sürecin kısa ama önemli kararların alındığı bir dönem olduğunu belirtti. Hatay meselesine ilişkin görüşmeler, İstanbul İmar Planları'nın onaylanması, Barbaros Hayrettin Paşa Müzesi çevresinin düzenlenmesi ve Preveze Deniz Zaferi'nin kutlanması gibi kararların burada alındığını aktardı. Yetkin, Atatürk'ün yatı terk edişinin ardından 108 gün sonra vefat ettiğini de hatırlattı.

Restorasyon süreci ve Deniz Kuvvetlerine kazandırılması

Savarona'nın Cumhurbaşkanlığı envanterinden tekrar bahriyeye kazandırılması önerisi üzerine başlatılan süreçte, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından hazırlanan planlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a sunuldu. Yat, Cumhurbaşkanının talimatıyla kapsamlı bir restorasyondan geçirilerek İstanbul Tersanesi Komutanlığı tarafından donanmaya kazandırıldı.

Gemideki tarihi objeler

Yatta Atatürk'e ait bornoz takımları, terlikler, havlu, yatak (üzerinde kan lekesi), Atatürk'ün berber koltuğu, bardak takımları, orijinal çalışma masası ve Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan'a yazdığı mektup gibi önemli objeler özenle korunuyor. Yetkin, ayrıca Cumhurbaşkanlığı sancağının da gemide sergilendiğini ifade etti.

Restorasyon teknik detayları

Yetkin, geminin modernizasyon, bakım ve onarım çalışmalarında şu noktaların öne çıktığını belirtti: 60 tondan fazla sac değişimi, 80 ton asbest temizliği, kablo yollarının yeniden düzenlenmesi, telsiz muhabere sistemlerinin yenilenmesi ve makine bakım-onarımlarının gerçekleştirilmesi. Yatın 6 güverteden oluştuğunu, 136 metre boyunda ve 5 bin ton ağırlığında olduğunu, donanmalarımızın en büyük 5. gemisi statüsünde bulunduğunu aktardı. Yapılan çalışmalar sonucunda gemi ilk seyrinde 17.2 knot tasarım süratini yakaladı.

Boğaz Geçişi ve halk çağrısı

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Boğaz geçişi planını duyurarak vatandaşlara çağrıda bulundu: "13.30'da Sarıyer'den başlayacak olan Boğaz geçişimizde, 9 gemiyle donanmamız, 17.00'de Sayın Cumhurbaşkanımızı Dolmabahçe'nin önlerinde, Boğaz'da da aziz Türk halkımızı selamlayacaktır." Yetkin, etkinlik kapsamında geminin devlet büyüklerinin ağırlanması, liman ziyaretleri ve deniz öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılacağını söyledi.

Mürettebatın duygu ve sorumluluğu

TCG Savarona Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, gemide görev yapmanın kendisi ve tüm kadınlar için "kutsal ve manevi bir hazine" olduğunu belirtti. Obay, Atatürk'ün eserleriyle her gün yüzleşmenin ilham verdiğini vurguladı: "Her ziyaretçi geldiğinde, her hikayesini anlattığımızda bu his daha da güçlenerek devam ediyor."

TCG Savarona Komutanı Deniz Albay Ali Çetindemir ise görevinin kendisi için tarif edilemez bir onur ve sorumluluk olduğunu ifade ederek, Savarona'nın Cumhuriyet'in kurucusuna ve milli değerlere bağlılığın somut bir sembolü olduğunu söyledi.

Millî denizcilik ve gelecek planı

Yetkin, artık özgün ve milli bir gemi inşa sanayi tesis edildiğini, milli gemilerin "mavi vatan"da hak ve menfaatleri koruduğunu vurgulayarak destek verenlere teşekkür etti. Savarona'nın TEKNOFEST kapsamında yeniden mavi vatanla buluşması, hem tarihi mirası yaşatma hem de denizcilik sevgisini yayma hedefini taşıyor.

