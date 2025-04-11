Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuğa Kulak Yapılacak

Savaş Mağduru Ukraynalı Çocuğa Kulak Yapımına Başlanıyor

10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde kendi dokularından kulak yapımına hazırlanıyor. 3 yıl önce, ülkesi Ukrayna'daki savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Myhailo, "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığı ile mücadele ediyor.

Uzun Süreli Tedavi Süreci

Önceki tedavi sürecinde uzun uzadıya 15 operasyon geçiren Myhailo'nun göz kapakları ve ağzı başarıyla yapıldı. Şimdiyse, savaş nedeniyle kaybettiği kulakları için kendi dokularından kulak yapılacak.

Rektör Özkan'dan Açıklamalar

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Myhailo'nun 3 yıl önce hastaneye geldiğinde görüntüsünün normal çocuklara göre hayli farklı olduğunu dile getirdi. Çocukta hem alt hem üst göz kapaklarının, iki kulağının ve saçının olmadığını belirten Özkan, “Artık çok mutlu” diyerek çocuğun moralinin yükseldiğini aktardı.

Rehabilitasyon Süreci

Myhailo'nun, Antalya’ya geldiğinde çok ürkek olduğunu ancak artık oldukça mutlu olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, “Biz onun ailesi olduk. Doktorlar ve hemşirelerle şakalar yapıyor” yüzü gülen ifadeleriyle bakım süreçlerinin devam ettiğini dile getirdi.

Operasyon Hakkında

Rektör Özkan, kulak kaçınıklığı için yapılacak operasyon hakkında da bilgi vererek, “Dış kulak kepçesini yapmak için muhtemelen kaburgalarından tekrar bir kulak oluşturacağız” sözleriyle onun için yeni bir başlangıcın kapısını araladı.

Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak. Ukrayna'da "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen Myhailo Popazav'ın, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

Ülkesindeki savaş nedeniyle 3 yıl önce tedavisi amacıyla Türkiye'ye getirilen 10 yaşındaki Ukraynalı Myhailo Popazav'a kendi dokularından kulak yapılacak. Ukrayna'da "Ablefaron-makrostomi sendromu" hastalığıyla dünyaya gelen Myhailo Popazav'ın, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.