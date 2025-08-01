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Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar'dan Kahramanmaraş'a Önemli Ziyaret

Gökhan Uçar, Kahramanmaraş'taki TUSAŞ tesisi ve KM Uzay ve Havacılık AŞ sahasını inceledi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 19:42
Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar'dan Kahramanmaraş'a Önemli Ziyaret

Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar Kahramanmaraş'ta

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikasında ve kurulum çalışmaları devam eden KM Uzay ve Havacılık AŞ sahasında incelemelerde bulundu.

İlk Durağında Ticaret ve Sanayi Odası

İlk olarak Türkoğlu ilçesine gelen Uçar, birlikteki heyetle birlikte Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Vekili Hikmet Gümüşer tarafından karşılandı. Heyette, TUSAŞ Milli Muharip Uçak Genel Müdür Yardımcısı Dr. Uğur Zengin, TUSAŞ Sanayileşme Direktörü Fatih Uysal ve Savunma Sanayii Başkanlığı Kaan ve Hürjet Proje Müdürü Muhammed Ali Yiğit yer aldı.

KM Uzay ve Havacılık AŞ Tesisine Ziyaret

Daha sonra ziyarete geçen heyet, TUSAŞ ortaklığında kentte kurulan KM Uzay ve Havacılık AŞ sahasında süreçle ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette, Erkenez Organize Sanayi Bölgesi (ERKOSB) Başkanı İsmail Kurtul ve TUSAŞ'ın önceki Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan da yer aldı.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sağ 3), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ)...

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sağ 3), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikası ile kurulum çalışmaları devam eden KM Uzay ve Havacılık A.Ş. sahasında incelemelerde bulundu.

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sağ 3), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ)...

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Gökhan Uçar (sağ 3), Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nin (TUSAŞ) Kahramanmaraş'taki havacılık yapısalları fabrikası ile kurulum çalışmaları devam eden KM Uzay ve Havacılık A.Ş. sahasında incelemelerde bulundu.

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