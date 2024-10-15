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Savunma Sanayi Düzenlemeleri Görüşmeleri Ertelendi

Savunma sanayisine yönelik düzenlemeler, detaylı inceleme sebebiyle ertelendi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 18:39
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 18:39
Savunma Sanayi Düzenlemeleri Görüşmeleri Ertelendi

Savunma Sanayisi Teklifi Üzerine Görüşmeler Ertelendi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, detaylı inceleme yapılacağı için ertelendi.

Toplantının Ardından Yapılan Açıklamalar

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Güler, yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleri için ek kaynak ihtiyacının olduğunu belirtti.

Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na gerekli bütçenin aktarıldığını, ancak önümüzdeki yıllar için ek kaynak talep ettiklerini vurguladı. Mevcut itirazların detaylı bir şekilde inceleneceğini söyleyen Güler, "Teklifimizi daha dikkatli bir incelemeye alacağız," şeklinde konuştu.

2025 Bütçesi ve Gelecek Planları

Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis’e sunulacağını ve teklifler üzerindeki itirazların bütçeden sonra yeniden gözden geçirileceğini açıkladı. Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bu konudaki incelemelere yönelik bir talimat verdiğini de sözlerine ekledi.

Gelecek süreçte, savunma sanayisinde ihtiyaç duyulacak kalemlerin daha dikkatli bir şekilde değerlendirilerek, gerekirse değişiklikler yapılacağı bildirildi.

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