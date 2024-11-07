Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da Başladı

Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da Düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından düzenlenen Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi, 2024 yılında Ankara'da kapılarını açtı. Zirve, 22 Mayıs'ta başlayıp bir gün boyunca çeşitli oturumlara ev sahipliği yapacak.

Görgün: Yapay Zeka Artık Hayatımızın Bir Parçası

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zirvenin açılışında yapay zekanın savunma sanayisindeki etkilerine değinerek, “Yapay zeka sadece bir vizyon değil, hayatımızın ve iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir,” ifadelerini kullandı. Görgün, yapay zekanın insansız araçlar, otonom sistemler ve elektronik harp gibi alanlardaki entegrasyonunun sektörde güçlü adımlar atılmasını sağladığını belirtti.

Yapay Zeka ve Savunma Gücü

Görgün, yapay zeka kabiliyetlerinin projelere kazandırılmasının öncelikli görevleri arasında olduğunu vurgulayarak, “Bu yeni teknolojiler, ülkemizin güvenliği ve savunma gücüne katkı sunarken, aynı zamanda sektördeki rekabet gücümüzü artıran stratejik unsurlar haline geliyor,” dedi.

Devrim Niteliğinde Kararlar

Haluk Görgün, 28 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapay zeka konusunun gündeme alınmasının Türkiye için devrim niteliğinde bir karar olduğunu ifade etti. Bu kararın yapay zekanın milli politikaların bir parçası olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşma amacını taşıdığını belirtti.

Bilinçli Bir Gelecek İçin Sayın Cumhurbaşkanı İle İşbirliği

Görgün, Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında yapay zeka teknolojilerinin önemi hakkında bilgi verdiklerini, Çelik Kubbe projesi gibi sistemlerin güçlendirilmesi amacıyla bu alandaki kabiliyetlerin artırılmasının en önemli görevlerinden biri olduğunu ekledi.

SAVZEK ile Yapay Zeka Farkındalığı Artırılıyor

Geçen yıl kurulan Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'nin (SAYZEK) amaçlarından birinin yapay zeka farkındalığını artırmak olduğunu belirterek, “Bugün geldiğimiz noktada, sektörümüzde bu farkındalığın önemli bir seviyeye ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz,” diyerek sözlerine son verdi.

Verimli Bilgi Paylaşımı Bekleniyor

İki gün sürecek zirve boyunca yapay zekanın savunma sanayisine olan etkilerini ele alacak paneller ve sunumların yapılacağı ifade edildi. Görgün, böylelikle verimli bir bilgi paylaşımı ortamının oluşacağını düşündüğünü belirtti.

SAYZEK Projesinin Hedefleri

SAYZEK, akademi, özel sektör ve ihtiyaç makamları ile işbirlikleri oluşturarak, sivil alandaki çalışmaları savunma sanayisine kazandırmayı hedefliyor. Proje, farkındalık eğitimleri ve yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması gibi önemli hedefler de taşıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) düzenlediği Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024 Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zirveye katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) düzenlediği Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024 Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, zirveye katılarak konuşma yaptı.