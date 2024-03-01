Savunma Sanayiinde Dev Adım: AKINCI İHA’lar Yeni Sistem ‘ÇAKIR’ ile Tanıştı

TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ BİR BAŞARI: AKINCI TİHA'NIN ÇAKIR FÜZESİ İLE BAŞARILI ATIŞ TESTİ



Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye Savunma Sanayii'nde önemli bir adım daha atıldığını duyurdu. AKINCI TİHA'nın Milli Seyir Füzesi Çakır'a entegre edilen arayıcı başlıkla gerçekleştirdiği ilk atış testi başarıyla tamamlandı.

YERLİLİK VE MİLLİLİK PAROLASIYLA BAŞARILI ADIMLAR

Türkiye, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik parolasıyla önemli hamleler yapmaya devam ediyor. Son olarak, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın duyurusuna göre AKINCI TİHA'nın Çakır füzesi ile gerçekleştirdiği atış testi büyük başarı elde etti.

ÇAKIR FÜZESİ İLE HEDEFLER BAŞARIYLA VURULDU

AKINCI TİHA'nın Çakır füzesi ile gerçekleştirdiği atış testi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirildi. Çakır füzesi, Sinop Atış Alanı'nda 100 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu.

CAYDIRICI GÜÇ ARTIRILDI

Atış testinde 800 km/s sürate ulaşan Çakır füzesinin hedefini vurduğu anlar büyük heyecan yarattı. Milli jet motoruna sahip olan Çakır füzesi, Baykar AKINCI TİHA ile birlikte stratejik kara ve deniz hedeflerine karşı yüksek etki gösterebilecek.

AKINCI TİHA'NIN ÖNEMLİ BAŞARILARI

Baykar AKINCI TİHA, Türk savunma sanayiinin önemli bir parçası haline gelerek büyük takdir topluyor. 2021 yılında envantere giren AKINCI TİHA, milli ve özgün olarak geliştirilmiş bir teknoloji harikası olarak dikkat çekiyor.