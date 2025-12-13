Saygılı'dan Güç'e Sert Yanıt: İzmir ve Selçuk'ta Hizmet Tartışması

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı'dan CHP'li Çağatay Güç'e cevap

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün AK Parti'nin kente hizmet etmediği ve sahada olmadığı yönündeki eleştirilerine tepki gösterdi.

"AK Parti olarak İzmir’e her zaman hak ettiği değeri verdik, bugün de yarın da vermeye devam ediyoruz. CHP’li yerel yönetim ise bu güzel şehri kokuya, çukura, trafiğe ve çöpe mahkûm etmekten öteye geçemedi. AK Parti hükümetimiz İzmir’de eğitimden sağlığa, TOKİ’den çevreyoluna kadar her alanda eser ve hizmet üretmeyi sürdürüyor. Buna rağmen CHP İzmir İl Başkanı çıkıp "AK Parti teşkilatları sahaya çıkamıyor" diyebiliyor. Oysa kendisi ilçe başkanlıkları ziyaretlerine giderken, yolunun üzerindeki AK Parti eserlerini görmemesi mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde Selçuk’taydı; ancak ziyaretini sadece ilçe başkanlığıyla sınırlayıp ilçeden ayrılmış. Neden? Çünkü Selçuk’ta CHP belediyesinin ortaya koyduğu, gösterebileceği tek bir hizmet yok. Tevafuk bu ya, biz de iki gün sonra Selçuk’taydık. Programımıza ilçemizin gerçek temsilcileri olan muhtarlarımızla buluşarak başladık. Ardından Selçuk Devlet Hastanesi inşaatını, ocak ayında anahtar teslimi yapılacak TOKİ konutlarını ve Efes’i denizle buluşturacak Büyük Kanal Projesi’ni yerinde inceledik. Bugün 40 bin nüfusluk Selçuk’ta milyarlarca liralık yatırım devam ediyor. Biz bunları gönül rahatlığıyla sahada geziyor, vatandaşımıza müjdelerimizi veriyoruz. Peki, CHP’li belediye Selçuk’ta ne yapıyor? Altyapısını tamamlayamamış, arıtması olmadığı için atık suların Menderes Nehri üzerinden Pamucak sahiline akmasına sebep oluyor. Nerede çevreciliğiniz? Hâlâ kanalizasyonu olmayan mahalleleri görmezden gelen bir belediyecilik anlayışı var. Sayın Güç’ün yalnızca ilçe başkanlığını ziyaret edip hızla Selçuk’tan ayrılmasını elbette anlıyoruz. Çünkü kendi belediyelerinin ilçeyi "güç durumda" bırakan icraatlarını vatandaşın karşısında savunmaları mümkün değil"

Saygılı, açıklamasında AK Parti'nin İzmir'deki yatırımlarına dikkat çekerken, Selçuk özelinde yürütülen projeleri örnek gösterdi ve CHP'li yerel yönetimin hizmet yetersizliklerini eleştirdi.

İddiaların odağında ise Selçuk'taki hizmet durumu ve altyapı sorunları bulunuyor. Saygılı, ilçede devam eden hastane inşaatı, TOKİ konutları ve Büyük Kanal Projesi gibi yatırımları işaret ederek hükümetin sahadaki çalışmalarını vurguladı.

AK PARTİ İZMİR İL BAŞKANI BİLAL SAYGILI, CHP İZMİR İL BAŞKANI ÇAĞATAY GÜÇ’ÜN AK PARTİ’NİN KENTE HİZMET ETMEDİĞİNE VE SAHADA OLMADIĞINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERİNE CEVAP VERDİ