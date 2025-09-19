SBÜ Ankara'da 19 Eylül Gaziler Günü Etkinliği

SBÜ Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği düzenlendi; konuşmalar, konser ve halk oyunlarıyla gaziler anıldı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:13
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:13
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Başhekim Prof. Dr. Engin Koyuncu, konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'e "Gazilik" ünvanı verilişinin 104'üncü yıl dönümünü kutladıklarını belirtti.

Koyuncu, 19 Eylül'ün fedakarlık, cesaret ve onurun günü olduğunu vurgulayarak, "Aynı zamanda bu, tüm gazilerimize gösterilen saygının, vefanın ve minnettarlığın sembolüdür. Uğruna büyük bedeller ödenerek kazanılan vatan toprakları, bizlere şehitlerimizin ve gazilerimizin armağanı ve emanetidir." dedi.

Konuşmada vurgulananlar

Koyuncu, gazilere seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Millet olarak, bugün birlik ve beraberlik içinde özgür biçimde yaşıyorsak yurdu için canını ortaya koymaktan çekinmeyen sizlerin eseridir. Yazdığınız destanlarla Türk milletinin hafızasına kazınan adlarınız, sonsuza kadar yaşayacak ve cesaretiniz karşılaşacak tüm olumsuzluklarla mücadelede bizlere güç ve ilham vermeye devam edecektir. Hatıralarınızı yüceltmek, gazi olarak verdiğiniz hayat mücadelesinde sizlere sahip çıkmak, yanınızda olmak milletimizin ve devletimizin tarihine ve değerlerine bağlılığının bir ifadesidir ve bizim en önemli vazifemizdir. Sizlere minnettarız."

Etkinlikte konuşan gazi Ahmet Akbaş da gaziliğin yüksek bir mertebe olduğunu belirterek, "Çünkü gazi olmak, vatan toprağına bedeninden bir parça bırakmak, bayrağın dalgalanması uğruna ömründen ömür vermektir. Gazi olmak, yalnızca cephede kazanılan bir ünvan değil aynı zamanda milletin kalbinde, hafızasında ebedi yer bulan bir onurdur." dedi.

Program kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ve Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi; Pınarbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

Etkinliğe Sağlık Bakan Yardımcısı Nurullah Okumuş da katıldı.

