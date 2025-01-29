DOLAR
35,77 -0,09%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.176,09 -0,03%
BITCOIN
3.670.450,95 -1,2%

Scholz'dan Musk'a Sert Eleştiri: 'Aşırı Sağcıları Desteklemesi İğrenç'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Elon Musk’ın aşırı sağcı siyasetçilere desteğini iğrenç olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 11:55
Scholz'dan Musk'a Sert Eleştiri: 'Aşırı Sağcıları Desteklemesi İğrenç'

Scholz, Musk'ın Desteklerini Eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın aşırı sağcı siyasetçilere verdiği desteği "iğrenç" olarak tanımladı. Başbakan, başkent Berlin’de gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, sosyal demokrat bir perspektifle zengin medya girişimcilerinin Alman siyasetine müdahale etmesine alışık olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın Demokratik Geleceğine Etkisi

Scholz, Musk’ın tüm Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçilere güçlü bir destek vermesinin yeni bir durum olduğunu belirterek, "Bu gerçekten iğrenç. Bu da tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) demokratik gelişim için iyi değildir" şeklinde konuştu. Başbakan, ABD’nin Almanya’nın yeniden demokratikleşmesine yardımcı olmasından duyduğu memnuniyetin yanı sıra, Musk’ın bu desteklerinin ve geçmişteki Nazi dönemiyle ilgili cevapsız kalan tutumunun kendisinde öfke yarattığını ifade etti.

Musk’ın Aşırı Sağ ile Bağlantıları

Musk, son zamanlarda aşırı sağcı siyasi çevrelere verdiği destek ile medyada geniş yer buldu. Özellikle, sahibi olduğu X platformu üzerinden AfD Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapması dikkat çekti. Ayrıca, Musk’ın AfD’nin 25 Ocak’ta Halle kentinde düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılması da eleştirilerin ardı ardına gelmesine neden oldu.

Avrupalı liderler, Musk’ı iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bazıları ise Musk’ın sosyal medyada aşırı sağa yönelik övgü dolu paylaşımlarına karşı Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye çağırdı. Bunun yanı sıra Musk’ın, destekçilerinin önünde yaptığı ve Nazi selamına benzeyen hareketi de tartışma konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
2
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
3
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
4
ABD-Ermenistan Stratejik Ortaklığı: Bölgedeki Jeopolitik Etkileri
5
Bakan Göktaş ve Kacır, Togg ile Meclis'e Geldi
6
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
7
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi