Scholz'dan Musk'a Sert Eleştiri: 'Aşırı Sağcıları Desteklemesi İğrenç'

Scholz, Musk'ın Desteklerini Eleştirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD’li iş insanı Elon Musk’ın aşırı sağcı siyasetçilere verdiği desteği "iğrenç" olarak tanımladı. Başbakan, başkent Berlin’de gazetecilerle yaptığı basın toplantısında, sosyal demokrat bir perspektifle zengin medya girişimcilerinin Alman siyasetine müdahale etmesine alışık olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın Demokratik Geleceğine Etkisi

Scholz, Musk’ın tüm Avrupa’da aşırı sağcı siyasetçilere güçlü bir destek vermesinin yeni bir durum olduğunu belirterek, "Bu gerçekten iğrenç. Bu da tüm Avrupa Birliği'ndeki (AB) demokratik gelişim için iyi değildir" şeklinde konuştu. Başbakan, ABD’nin Almanya’nın yeniden demokratikleşmesine yardımcı olmasından duyduğu memnuniyetin yanı sıra, Musk’ın bu desteklerinin ve geçmişteki Nazi dönemiyle ilgili cevapsız kalan tutumunun kendisinde öfke yarattığını ifade etti.

Musk’ın Aşırı Sağ ile Bağlantıları

Musk, son zamanlarda aşırı sağcı siyasi çevrelere verdiği destek ile medyada geniş yer buldu. Özellikle, sahibi olduğu X platformu üzerinden AfD Partisi Eş Başkanı Alice Weidel ile canlı yayın yapması dikkat çekti. Ayrıca, Musk’ın AfD’nin 25 Ocak’ta Halle kentinde düzenlenen seçim kampanyası toplantısına çevrim içi katılması da eleştirilerin ardı ardına gelmesine neden oldu.

Avrupalı liderler, Musk’ı iç işlerine müdahale etmekle suçlarken, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin bazıları ise Musk’ın sosyal medyada aşırı sağa yönelik övgü dolu paylaşımlarına karşı Avrupa Birliği'ni harekete geçmeye çağırdı. Bunun yanı sıra Musk’ın, destekçilerinin önünde yaptığı ve Nazi selamına benzeyen hareketi de tartışma konusu oldu.