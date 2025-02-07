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Scholz'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'yi devralma planını reddetti, barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:03
Scholz'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Almanya Başbakanı Scholz, Trump'ın Gazze'yi Devralma Planını Reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planına karşı çıktı. Scholz, Ludwigsburg kentindeki seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, "Başkan Trump'ın öne sürdüğü şeyleri tamamen reddediyorum. Gazze'deki nüfusun Mısır ve Ürdün'e zorla gönderilmek istenmesi doğru değil" dedi.

Barış İçin Çabalar Sürekli Devam Etmeli

Scholz, Orta Doğu'da gerilimin daha fazla artmaması ve Filistin devleti ile İsrail arasında barış içinde bir arada yaşamanın sağlanması için her şeyin yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Trump'ın Gazze'yi Devralma Açıklamaları

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve bölgede var olan patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını belirtmişti.

Trump, Gazze'nin tamamen yerle bir olmuş bir yıkım alanı olduğunu vurgulayarak, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin daha iyi olacağını ifade etti. "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız" şeklinde konuştu.

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