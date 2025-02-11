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Scholz Kullandı: 'ABD Bize Seçenek Bırakmazsa AB Karşılık Verecek'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, ABD'nin gümrük vergilerine karşı Avrupa Birliği'nin birleşerek yanıt vereceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 13:19
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 13:19
Scholz Kullandı: 'ABD Bize Seçenek Bırakmazsa AB Karşılık Verecek'

Scholz: 'ABD Bize Seçenek Bırakmazsa, AB Hep Beraber Karşılık Verecek'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin (AB) ABD tarafından uygulanan gümrük vergilerine karşı duracağını açıkladı. Scholz, Federal Meclis'teki konuşmasında, "ABD bize başka seçenek bırakmazsa, AB hep birlikte karşılık verecek" dedi.

Almanya ve Avrupa Ekonomisi

Almanya'nın Avrupa'daki en büyük ihracat ülkesi olduğunu belirten Scholz, çelik ve alüminyum ürünleri üzerinde uygulanan Amerikan gümrük vergilerinin, Almanya'nın dayanışmaya olan ihtiyacını artırdığını dile getirdi. Scholz, AB'nin 450 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük pazarı olduğunu ve bu gücün işlevsel hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Ticaret Savaşının Sonuçları

Scholz, vergiler ve karşı vergilerle bir çözüm bulunabileceğini düşünmediğini belirterek, "Ticaret savaşları her zaman iki tarafın da refahına mal olur" ifadesini kullandı. Bununla birlikte, ABD ve Çin'in yanı sıra diğer gelişmekte olan bölgelerin rekabetinin Alman ekonomisini baskı altında tutmaya devam edeceğini vurguladı.

Zorlu Dönem ve Eleştiriler

Rusya-Ukrayna Savaşı, ekonomik sorunlar ve enflasyon gibi zorluklara dikkat çeken Scholz, "Rüzgar şu anda karşıdan esiyor ve gerçek şu ki bu durum önümüzdeki yıllarda da değişmeyecek" dedi. Hristiyan Birlik partisinin başbakan adayı Friedrich Merz'i Ukrayna'ya destek konusunda çelişkili bir tutum sergilemekle eleştiren Almanya Başbakanı, savaş ve barış konularında sorumluluk yüklenemeyeceğini vurguladı.

Merkel ve Avrupa Hukuku

Scholz, Merz'in düzensiz göçü önlemek amacıyla sınırları kapatma önerisinin Avrupa hukukuna aykırı olduğunu belirterek, Merz’in seçim kampanyasındaki stratejilerinin Avrupa'nın bütünlüğüne zarar verdiğinin altını çizdi. Ayrıca, 29 Ocak tarihli meclis oturumunda, Merz'in önergesinin aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi sayesinde geçmesine tepki gösterdi.

Önümüzdeki Seçimler

Son olarak, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek erken genel seçimin, CDU/CSU ve AfD'nin mecliste çoğunluğu elde etmesini önlemek açısından kritik bir dönüm noktası olacağını vurguladı. Scholz, vatandaşların Merz'in demokratlarla anlaşma sağlama konusundaki zorluğunu bildiklerini sözlerine ekledi.

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