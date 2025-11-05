SEAH'ta Suda Doğum Uygulaması Yeniden Başladı

SEAH'ta suda doğum uygulaması yeniden başladı; özel oda ve küvetle normal doğum eğitimleri devam ediyor, anne adaylarından yoğun ilgi var.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 10:50
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 10:50
SEAH'ta Suda Doğum Uygulaması Yeniden Başladı

SEAH'ta Suda Doğum Uygulaması Yeniden Başladı

Anne adaylarından yoğun ilgi; hastanede özel oda ve su küveti hazır

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Kampüsü'nde bir süredir ara verilen "Suda Doğum" yöntemi yeniden uygulanmaya başladı.

Anne ve bebek sağlığı açısından normal doğumun önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gebe sınıfları ve okullarındaki eğitimler tüm hızıyla sürerken, normal doğumun daha konforlu ve sancısız gerçekleşmesini sağlayan suda doğum uygulaması anne adaylarından yoğun ilgi görüyor.

Uygulamaya yeniden başlayan SEAH Kadın Doğum Kliniği'nde bu yöntemle bir kız bebek dünyaya getiren Pınar Gevrek, normal doğum planlarken ebelerin yönlendirmesiyle hastanede suda doğum imkanı olduğunu öğrendiğini belirtti. Gevrek sözlerini şöyle sürdürdü: "Suda doğumu daha önce sosyal medyada görmüştüm ve konuyla ilgili az çok bilgi sahibiydim. Burada böyle bir hizmet olduğundan haberim yoktu. Ebe hanımın söylemesi üzerine kabul ettim ve doğumumu bu şekilde yaptım. Bu yöntem bana doğum sürecinde çok yardımcı oldu, herkese tavsiye ediyorum; imkanı olan suda doğum yapsın"

Doç. Dr. Hilal Uslu Yuvacı ise suda doğumun anne ve bebek açısından sunduğu yararlara dikkat çekti. Doç. Dr. Yuvacı'nın açıklaması şöyle: "Suda doğum, annenin gevşemesine yardımcı olarak doğum ağrısını azaltan, kasların daha etkin çalışmasını sağlayan ve doğum süresini kısaltabilen doğal bir yöntemdir. Ilık suyun rahatlatıcı etkisi sayesinde anne daha az stres yaşar, bu da doğumun daha fizyolojik ve kontrollü ilerlemesini sağlar. Hastanemizde bunun için hazırladığımız güzel bir odamız var. Odanın içinde doğum sürecinde anne adayımızın kendini evinde hissedeceği bir ortam oluşturmaya çalıştık. Bu odada yine doğum eyleminin takip edildiği bir su küvetimiz var. Stresi mümkün mertebe ne kadar azaltırsak doğum o kadar kolaylaşıyor. Uygun anne adaylarında, gerekli hijyen ve güvenlik şartları sağlandığında bu yöntem oldukça güvenlidir"

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (SEAH) KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KAMPÜSÜNDE BİR...

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (SEAH) KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KAMPÜSÜNDE BİR SÜREDİR ARA VERİLEN "SUDA DOĞUM" YÖNTEMİ YENİDEN UYGULANMAYA BAŞLADI.

SAKARYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ (SEAH) KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KAMPÜSÜNDE BİR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
3
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
4
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek
5
Kayseri'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Manavgat'ta motosiklet kazası: Navigasyona bakan araca arkadan çarpma
7
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş