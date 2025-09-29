Sebastien Lecornu'ya Sahte Yüksek Lisans Diploması Suçlaması

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, Pantheon-Assas'ta tamamlamadığı ileri sürülen hukuk yüksek lisansı nedeniyle sahte diploma suçlamasıyla Cumhuriyet Adalet Divanı'na şikayet yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 16:21
Şikayet Cumhuriyet Adalet Divanı'nın dilekçe komisyonuna iletildi

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu hakkında, sahte yüksek lisans diploması iddiasıyla şikayette bulunulduğu bildirildi.

Le Figaro'nun haberine göre, Ulusal Eğitim Sistemi Kamu Çalışanları Sendikası (Snapen) avukatı Vincent Brengarth, Lecornu hakkındaki hukuk yüksek lisans diplomasına dair şikayetin, görevdeki bakanlar ve başbakanlarla ilgili soruşturma ve yargılama yetkisine sahip tek yetkili merci olan Cumhuriyet Adalet Divanı'nın dilekçe komisyonu'na iletildiğini açıkladı.

Şikayette, Lecornu'nun yüksek lisans öğrenimini tamamlamadığı halde kamuoyunu kamu hukuku alanında yüksek lisans derecesi olduğuna inandırmakla ve sahip olmadığı bir diplomayı varmış gibi kullanmakla suçlandığı belirtildi.

Haber sitesi Mediapart, 19 Eylül'de yayımladığı haberde Lecornu'nun "hukuk yüksek lisans diplomasının" gerçek olmadığını iddia etmişti. Haberde, Lecornu'nun internet ortamında ve Savunma Bakanlığı'ndayken Bakanlığın resmi sitesinde yayımlanan profil sayfasında Pantheon-Assas Üniversitesi'nde hukuk alanında yüksek lisans derecesi olduğunun yer aldığı, ancak eğitimi tamamlamadığı ve kendisini mezun gösterdiği öne sürüldü.

Bu iddialar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 9 Eylül'de başbakan olarak atanan Lecornu hakkında gündeme geldi.

