Sebze Ambalajlama Standartlarında Değişiklik: Patates ve Soğan İçin Yeni Regülasyon

Ticaret Bakanlığı, patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartlarını değiştirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:48
Sebze Ambalajlama Standartlarında Değişiklik: Patates ve Soğan İçin Yeni Regülasyon

Ambalajlama Standartlarında Önemli Değişiklik

Patates, kuru soğan ve tatlı patateslerin ambalajlama standartları değişti. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Ambalajlama Şartları

Yapılan değişiklikle birlikte, patates, kuru soğan ve tatlı patates için kullanılan ambalajlar artık en fazla 30 kilogram kapasitede olabilecek. Daha önce, bu ürünlerin ambalajlama limitleri 50 kilogram olarak belirlenmişti. Bu yeni düzenleme, ürünlerin ambalajlama ve taşınma koşullarında güvenliği artırmayı hedefliyor.

Yürürlük Tarihi

Yeni ambalajlama standartları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu değişimle birlikte, ticaretin daha düzenli ve güvenli bir şekilde yapılması hedefleniyor.

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