Seçil Erzan davasındaki, Denizbank yöneticileri hakkındaki soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Futbol camiasından tanınmış isimler ve iş insanlarını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandıran Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Erzan’ın iddialarıyla suçlanan Denizbank yöneticileri, aralarında genel müdür Hakan Ateş’in de bulunduğu yöneticiler hakkındaki suçlamalar yasal unsurların oluşmaması nedeniyle reddedildi.



SEÇİL ERZAN’IN İDDİALARI VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Seçil Erzan, Çorlu’daki evinden alınarak Zincirlikuyu’daki Denizbank Genel Müdürlüğü binasına götürüldüğünü, burada Genel Müdür Hakan Ateş ve bazı banka yöneticileri tarafından alıkonduğunu iddia etmişti. Erzan, ayrıca kendisine serum verilerek "bu işi banka dışında yaptığını söylemesi için" baskı yapıldığını öne sürdü. Bu iddiaların ardından savcılık, Denizbank yöneticileri hakkında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' ve 'suçluyu kayırma' suçlarından soruşturma başlattı.

DENİZBANK YÖNETİCİLERİNİN İFADELERİ VE DELİLLER

Savcılık, soruşturma kapsamında Seçil Erzan’ın adını verdiği Denizbank yöneticilerinin ve görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Soruşturma süresince elde edilen mesajlaşmalar ve tanık ifadeleri değerlendirildi. Bu değerlendirmeler sonucunda Seçil Erzan'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Erzan’ın Çorlu’daki evinden Zincirlikuyu’daki banka binasına kendi isteği ile geldiği tespit edildi. Ayrıca, 'suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçunun işlendiğine dair kesin ve inandırıcı delillerin bulunmadığı belirtildi.

YASAL UNSURLAR OLUŞMADI

Savcılık, Seçil Erzan’ın Denizbank yöneticilerine yönelik öne sürdüğü suçlamaların yasal unsurlarının oluşmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi. Savcılık kararında, Seçil Erzan'ın iddialarının dışında delillerin bulunmadığı ve bankanın gerekli bilgileri raporlarla sunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Selçuk İnan ve Musa Mert Çetin'in de aralarında bulunduğu beş müştekinin, "suç delillerini yok etme" ve "suçluyu kayırma" suçlamalarına ilişkin de aynı takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararında, bu suçlamalarla ilgili de delillerin bulunmadığı ve iddiaların dışında somut bir kanıtın olmadığının altı çizildi.



Seçil Erzan, futbol camiasından tanınmış isimlerin yanı sıra çok sayıda iş insanını yüksek kârlı fon vaadiyle dolandırmakla suçlanıyor. Erzan’ın ifadesinde, Denizbank yöneticilerinin de bu dolandırıcılık faaliyetlerinde yer aldığını öne sürmüştü. Ancak, savcılık tarafından yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda bu iddiaların doğrulanmadığı anlaşıldı.



Erzan’ın dolandırdığı isimler arasında futbol camiasından tanınmış kişilerin de bulunduğu biliniyor. Bu durum, olayın kamuoyunda geniş yankı uyandırmasına neden oldu. Dolandırılan isimler, savcılık soruşturmasının sonucunu yakından takip etti.



Savcılığın takipsizlik kararı, Denizbank yöneticileri için önemli bir rahatlama sağladı. Banka yetkilileri, bu kararla birlikte kendilerine yöneltilen suçlamalardan aklanmış oldu. Denizbank, kamuoyuna güven tazelemek amacıyla gerekli açıklamaları yaparak, bankacılık faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

