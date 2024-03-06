Bist 100
8.903,44 0%
DOLAR
31,72 0,41%
EURO
34,54 0,45%
ALTIN
2.160,73 0,39%

Seçim Heyecanı Başlıyor: YSK Aday Listelerini Açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini resmi internet sitesinde yayımladı. İşte aday listeleri

Yayın Tarihi: 06.03.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 06.03.2024 10:02
Seçim Heyecanı Başlıyor: YSK Aday Listelerini Açıkladı

YSK Kesinleşen Aday Listelerini Açıkladı: İstanbul'da Rekabet Fırtınası!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için kesinleşen aday listelerini resmi internet sitesinde yayımladı. İstanbul, Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en fazla adayın yarıştığı il olarak öne çıkıyor.

İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına yönelik bağımsız aday bulunmuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor
2
250 Bin Dolarlık Gizem: CHP Vekilinin Odasında Bulunan Parayla İlgili İnceleme Başlatıldı
3
18 yaş ve üzeri gençlere bedava oldu! Başvuran hemen alıyor
4
MİT: PKK'lı Hüsnü Kümek etkisiz hale getirildi
5
CHP Genel Başkanı Özel'den Kılıçdaroğlu açıklaması
6
Aşk ve Nefret: İki Kadın Bir Erkek İçin Birbirine Girdi! Vahşet Dolu Yazışmalar Delil Sayıldı
7
Seçim Heyecanı Başlıyor: YSK Aday Listelerini Açıkladı

Geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı estiği yerde, indirim fırtınası koptu! 8 Mart' ta başlıyor

İş Bankası'nda memur alımı başlatıldı! 30 yaşından küçüklere iş fırsatı

Gram altını olanın tansiyonu çıkacak! O tarihi bekleyene talih kuşu konacak

İş Bankası promosyon açıklaması: 32.100 TL ödeyecek

Malatya Turgut Özal Üniversitesi personel alımı! Kadrolar az önce duyuruldu

Aile Bakanlığı masabaşı çalışacak personel arıyor! Büro memuru başvuruları açıldı

Kadınlara 150.000 TL kredi desteği! O şartla devlet trink ödeyecek

Asgari ücretlilere flaş duyuru! SGK'dan ağızları açık bırakan karar!

Evinde bu eşyalar olanın komşusu hamamböcekleri oluyor! Hemen atmaya başlayın

Cebinde telefon taşıyanlar yıkılacak! 30 gün sonra resmen başlıyor

Bunu yapan 250 TL'lik bedava yakıt alıyor! Tüm Türkiye'deki sürücülere duyuruldu

Kredi kartlarında saç baş yolduran karar! Duyan kartını iptal ettirecek