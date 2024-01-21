Seçim öncesi cezaevindekilere af gelecek mi? sorusuna Adalet Bakanı Yılmaz Tunç böyle cevap verdi

2024'te mahkumlara af var mı? Bakan cevapladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulunarak soruları cevaplandırdı. Yılmaz Tunç, yeni yargı paketi ile ilgili bilgi verirken, paketin henüz taslak halinde olduğunu ve yakında TBMM'ye sevk edileceğini belirtti.

Tunç, yargı paketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Takvim çok uzamaz. Seçim takvimi içerisindeyiz şu anda ama Meclis seçim için tatile ayrılmadan, ara vermeden, şubat sonu gibi, marta kalmaz, şubat ortaları gibi Mecliste görüşülür." dedi.





Sekizinci Yargı Paketi'nde toplumda var olan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak için bazı düzenlemelerin yapıldığını vurgulayan Tunç, özellikle cezası iki yılın altında olan suçlarla ilgili düzenlemelerin pakette yer aldığını ifade etti. Tunç, "Bu algıyı ortadan kaldırmamız lazım. Düzensizlik algısını ortadan kaldıracak düzenlemelerimiz var. İki yıl ceza almışsa birisi, bir yıl sonra koşullu salıverme süresi dolar. Koşullu salıverme süresi bir yıl olduğunda denetimli serbestlik süresi de bir yıl, o zaman iki yıldan yatacak hiçbir ceza kalmaz." açıklamasında bulundu.

Yeni düzenleme taslağı hazır!

Yeni düzenlemeyle bir yıl ceza alan kişinin 6 aylık koşullu salıverme oranının sadece 5'te 1'lik kısmının denetimli serbestlik olmasını önerdiklerini belirten Tunç, "Yani bunun en az 5 ayını cezaevinde kalmış olsun diyoruz. Taslakta önerimiz bu. Tabii ki milletvekillerimizin takdirinde." dedi.

Tunç, ayrıca yeni yargı paketinde temyiz sürelerine ilişkin düzenlemelerin de yer alacağına vurgu yaptı. Mevcut düzenlemelerde farklı mahkemelerde farklı temyiz sürelerinin bulunduğunu hatırlatan Tunç, yeni düzenlemeyle bütün davalarda itiraz ve temyizde sürenin iki hafta olacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi tarafından belirlenen makul süre ihlallerine yönelik başvuruları değerlendirmek üzere Tazminat Komisyonu'nun oluşturulacağını ve Anayasa Mahkemesinin yargılama usullerinde yaptığı iptalleri gidermek için yeni yargı paketinde düzenlemeler yapıldığını sözlerine ekledi.