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Seçimde güvenlik için 594 bin personel görevlendirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Yerel Seçimleri için 594 bin personelin görev yapacağını duyurdu. Görev yapacak olan personeller arasında polis ve jandarmanın yanı sıra korucular ve sahil güvenlik de yer alacak.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 12:33
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 12:33
Seçimde güvenlik için 594 bin personel görevlendirildi

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 haftadan kısa bir süre kala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik için görevli olacak personel sayısını açıkladı. Yerlikaya; valiler, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve diğer birim yetkilileri ile yaptıkları toplantı sonrasında, 81 ilde seçim güvenliğine dair önemli kararların alındığını ve gerekli tedbirlerin belirlendiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın vermiş olduğu bilgilere göre; yerel seçimde güvenlik için, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 53 bin güvenlik korucusu, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 bin gönüllü korucu ile toplamda 594 bin personel görev yapacak. Tüm bunlarla birlikte çok sayıda helikopter, İHA ve uçaklar da hazır olarak bekleyecek.

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