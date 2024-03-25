Seçimde güvenlik için 594 bin personel görevlendirildi

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 haftadan kısa bir süre kala, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik için görevli olacak personel sayısını açıkladı. Yerlikaya; valiler, jandarma komutanları, emniyet müdürleri ve diğer birim yetkilileri ile yaptıkları toplantı sonrasında, 81 ilde seçim güvenliğine dair önemli kararların alındığını ve gerekli tedbirlerin belirlendiğini duyurdu.

Yerlikaya’nın vermiş olduğu bilgilere göre; yerel seçimde güvenlik için, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 53 bin güvenlik korucusu, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 bin gönüllü korucu ile toplamda 594 bin personel görev yapacak. Tüm bunlarla birlikte çok sayıda helikopter, İHA ve uçaklar da hazır olarak bekleyecek.