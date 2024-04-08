Seçimi kazanan Defne Belediye Başkanı makam araçlarını satışa çıkardı

Defne Belediye Başkanı seçilen CHP'li Halil İbrahim Özgün, göreve başlar başlamaz ilk icraatını gerçekleştirdi. Özgün, şeffaflık ve tasarruf ilkesine öncelik vererek belediye bünyesinde bulunan makam araçlarını satışa çıkardı.

31 Mart yerel seçimlerinde Defne Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Özgün, israfın önüne geçilmesi gerektiğini vurgulayarak, makam aracını satışa çıkardıklarını duyurdu.

Belediye otoparkında yapılan açıklamada Özgün, "Belediyeyi şeffaf ve denetlenebilir şekilde yöneteceğimizin sözünü vermiştik. Tasarruf yapacağımızın sözünü vermiştik. Arkamda gördüğünüz araçlar belediyenin makam araçları. Bunların dışında önceki belediye başkanımızın kiralık olarak kullandığı daha lüks bir aracı da iade ettik. Arkamda gördüğünüz makam araçlarını da satışa çıkarttık. Ben dahil hiç kimsenin belediye bünyesinde makam aracı kullanmasını istemiyoruz. Bu icraatımız Defnemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



