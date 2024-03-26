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Seçimlere son 4 gün kala anketler ne durumda?

31 Mart Yerel Seçimlere oldukça az bir süre kaldı. SONAR Araştırma, seçimlerle ilgili yapmış oldukları son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 15:48
Seçimlere son 4 gün kala anketler ne durumda?

Yerel seçimlere çok az bir zaman kala, pek çok kişi hangi patinin nerede önde olduğunu merak ediyor. Seçim anketi çalışmaları yürütmekte olan SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, son anket verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bayrakçı; Aydın, Balıkesir, Bolu, Edirne, Kocaeli, Manisa, Muğla ve Samsun illeri ile ilgili son verileri açıkladı.

SONAR Araştırma tarafından paylaşılan verilere göre;

Aydın’da CHP’nin büyükşehir belediye başkanı adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 50.9 ile ilk sırada, AKPli aday Mustafa Savaş ise yüzde 32.6 ile ikinci sırada yer alıyor.

Balıkesir’deki büyükşehir belediye başkanlığı anket sonuçlarında, yüzde 47.1 ile AKPli Yücel Yılmaz birinci sırada, yüzde 42.8 ile CHPli Ahmet Akın ikinci sırada görülüyor.

Bolu’daki yarışta CHP’nin adayı Tanju Özcan yüzde 56.2 ile ilk sırada, AKP adayı M. Emin Demirkol yüzde 29.1 ile ikinci sırada.

Erzurum’daki anket sonuçlarına göre AKPli aday Mehmet Sekman’ın yüzde 71.2’lik bir oya sahip olduğu görülmekte.

Kocaeli büyükşehir belediyesi başkan adaylarında ilk sırada yüzde 54.9 ile AKPli aday Tahir Büyükakın, ikinci sırada ise yüzde 29.6 ile Atasoy Bilgin bulunuyor.

Manisa’da büyükşehir belediye başkanı adayı olan MHP Cengiz Ergün’ün yüzde 48.2 ile ilk sırda yer aldığı görülüyor. İkinci sırada ise CHP adayı Ferdi Zeyrek bulunuyor.

Muğla’daki yarışın ise anket sonuçlarında kafa kafaya gittiği görülüyor. CHPli aday Ahmet Aras yüzde 38.9 ile ilk sırada, AKPli aday Aydın Ayaydın ise yüzde 36.1 ile ikinci sırada yer almakta.

Samsun’da ise belediye başkanlığı yarışında AKPli Halit Doğan yüzde 39.3 ile ilk sırada, İYİ Parti adayı ise İmren Nilay Tüfekçi ise yüzde 24.6 ile ikinci sırada bulunuyor.

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