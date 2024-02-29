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Seçmen kağıtlarının dağıtımı başlıyor: Bilgi kağıtlarının döküm adımına geçildi

Seçmen bilgi kağıtları, YSK’nın belirlediği seçim takvimine uygun olarak bugün itibariyle hazırlanmaya ve dağıtılmaya başlanacak. 31 Mart’ta gerçekleştirilecek seçimler için bu işlem önemli bir aşama.

Yayın Tarihi: 29.02.2024 09:48
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:48
Seçmen kağıtlarının dağıtımı başlıyor: Bilgi kağıtlarının döküm adımına geçildi

Yerel seçimler için YSK’nın belirlediği takvim işliyor. 31 Mart’ta yapılacak seçimlere katılabilecek siyasi parti sayısı 36 olarak açıklandı.

YSK’nın seçim takvimine uygun olarak 20 Şubat’ta siyasi partiler ve bağımsız adaylar aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına vermişti. Yenilik Partisi ve Genç Parti ise seçimlere girmeyeceklerini YSK’ye bildirdikten sonra seçime katılacak siyasi parti sayısı 34’e düştü.

27 Ocak’ta YSK Başkanlığında kura çekimi sonucunda seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıraları belli olmuştu. Seçmen bilgi kağıtları, vatandaşların oy verecekleri yerleri gösteren belgelerdir. Bu belgelerin hazırlanması ve dağıtılması işlemi bugün itibariyle başlayacak.

Oy vermek isteyen seçmenler, sadece kendilerine ait olan sandıklara gidebilecek. Seçmen bilgi kağıtları, 31 Mart’ta oy kullanacak vatandaşlar için zorunlu bir belge değil.

Seçmenler, oy kullanacakları yerleri seçmen bilgi kağıtları gelmeden de öğrenebilecekler. Bunun için YSK’nin web sitesini, e-Devlet portalını, YSK’nın mobil uygulamasını ya da 444 9 975 numaralı telefonu kullanabilecekler. Ancak YSK, seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin yalnızca bu yollarla yapılabileceğini hatırlatarak, başka kaynaklardan gelen e-posta, arama ya da mesajlara güvenilmemesi gerektiğini bildirdi.

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