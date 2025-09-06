SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Okulların açılmasıyla artan eğitim masrafları karşısında zorlanan milyonlarca aileye sevindirici haber geldi. SED desteği, okul öncesi, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olarak veriliyor ve okulların açılmasına 1 gün kala başvurular yoğun ilgi görüyor.

SED desteği ne kadar?

Ailelerin en çok merak ettiği konu olan destek tutarları, öğrencinin eğitim kademesine göre değişiyor. Yapılan açıklamaya göre ödenecek tutarlar şu şekilde:

Okul Öncesi ve Ortaokul Öğrencileri İçin: 8.337,74 TL

Lise Öğrencileri İçin: 8.893,60 TL

Üniversite Öğrencileri İçin: 10.005,30 TL

Başvurular nasıl yapılır?

Yardım ödemesinden faydalanmak isteyen ailelerin doğru ve resmi kanalları kullanması önem taşıyor. Genellikle başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden ilgili bakanlıkların (örneğin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) hizmetleri aracılığıyla veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Eğitim grupları ve ekonomik destek tutarları

Destek ödemelerinin oran ve tutarları eğitim grubuna göre şu şekilde belirtildi:

Okul Öncesi Dönem Çocuğu: %50 oran ve 5.558,50 TL ödeme

İlköğretime Devam Eden Çocuk: %75 oran ve 8.337,75 TL ödeme

Ortaöğretime Devam Eden Çocuk: %80 oran ve 8.893,60 TL ödeme

Orta Öğretim Seviyesinde Olup Okula Devam Etmeyen Çocuk: %50 oran ve 5.558,50 TL ödeme

Yüksek Öğrenime Devam Eden: %90 oran ve 10.005,30 TL ödeme

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençler: %40 oran ve 4.446,80 TL ödeme

Detaylı bilgi ve başvuru için ailelerin resmi kurum duyurularını ve e-Devlet hizmetlerini takip etmeleri önerilir.