Sednaya Hapishanesi Sanal Gerçeklikle Şam'da Ziyarete Açıldı

Sednaya Hapishanesi, Şam'daki Suriye Milli Müzesi'nde artırılmış sanal gerçeklikle ziyaret edilebilecek; 180 hapishane belgelendi.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 21:42
Suriye'de devrik Beşşar Esed rejimi döneminde işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi, başkent Şam'daki Suriye Milli Müzesi'nde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojisiyle ziyaretçilere açıldı.

Proje ve belgeleme çalışmaları

Hapishaneleri müzeye dönüştürme oluşumunda görevli Hasan İbrahim, Esed rejimi ve çeşitli silahlı grupların işlediği suçlara tanıklık eden mekânları kayıt altına almak için çalışma yürüttüklerini belirtti. İbrahim, DEAŞ'ın hapishaneleriyle ilgili olarak 2017'de benzer bir müze kurduklarını ve örgütün tüm hapishanelerini belgelediklerini anlattı.

İbrahim, Esed rejiminin hapishanelerini belgelemek amacıyla başlattıkları çalışmada yaklaşık 180 hapishaneyi kayıt altına aldıklarını ve bunların en önemlilerinden birinin Sednaya Hapishanesi olduğunu vurguladı. Sednaya'nın sanal gerçeklik ile görüntülenmesi çalışmalarının 25 gün sürdüğünü ve mekânın büyüklüğü ile görülen sahnelerin ekibi derinden etkilediğini ifade etti.

Amaç ve gelecek hedefleri

Bir diğer görevli Amr Hayto, projenin amacını Suriye'deki hapishanelerin mekânsal olarak belgelenmesi ve tutuklulara yönelik işkence ile idam süreçlerinin ortaya konulması olarak açıkladı. Hayto, hapishanelerin yönetim biçimini, içerideki mahkumların akıbetlerini ve günlük yaşamlarını hem tanık ifadeleri hem de belgelerle kayıt altına aldıklarını söyledi.

Hayto ayrıca, hapishane duvarlarında bırakılmış yazıların da bu belgelerin önemli bir parçasını oluşturduğunu belirterek, Suriye'deki tüm hapishaneleri kapsayan sanal gerçeklik teknolojisi çalışmaları yapmayı hedeflediklerini ekledi.

Projenin ve serginin amaçları, hem suçlara dair kanıt oluşturmak hem de uluslararası kamuoyuna dönük görsel ve belge temelli bir tanıklık sunmak olarak öne çıkıyor.

