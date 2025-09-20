Şef Ömür Akkor: TEKNOFEST'teki Tarım Teknolojilerini Çocuklarınıza Gösterin

TEKNOFEST İstanbul'da TÜME deneyimi

Şef Ömür Akkor, TEKNOFEST İstanbul'da ilk kez yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME)'ni ziyaret ederek "akıllı tarım" ürünleri hakkında bilgi aldı. Akkor, gezinin ardından tarıma başlama fikrinin oluştuğunu ve herkesin çocuklarına bu teknolojileri mutlaka göstermesi gerektiğini söyledi.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Akkor, festivale her yıl geldiğini ancak bu yıl tarımın da kapsama alınmasının kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Akkor, ziyaretinde gördüklerini şöyle anlattı: "Özellikle içinde bulunduğumuz bu otonom çiftlik de geleceğin tarımına aslında Türkiye'nin tuttuğu bir ışık. Burada robotik tarımdan otomatik besleme makinelerine kadar pek çok ürünün yanı sıra tarım laboratuvarlarını da görüyoruz. Otomatik süt sağma makineleriyle hayvan sütü geldiğinde kendisi sağıma gidiyor. Oradan sütler sağılıyor, raporlanıyor ve tazeliği korunuyor. Bir yandan da tarım tarafında otomatik hasat yapan, toprağa zarar vermeyen, aynı zamanda toprağa besleyen makineler yani tarımla alakalı birçok teknoloji bir araya gelmiş durumda. Bu da TÜME'nin temelini oluşturuyor."

Akkor, Türkiye'nin bir tarım ülkesi olduğunu hatırlatarak, yakın zamanda Science dergisinde yayımlanan makaleye atıf yaptı ve makaledeki "Tarımını kaybeden, ülkesinin sınırını kaybedebilir." cümlesini aktardı. Tarih boyunca bunun örnekleri bulunduğunu belirten Akkor, bu nedenle tarımın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TEKNOFEST'e tarım teknolojilerinin dahil edilmesini önemli bir vizyon olarak niteleyen Akkor, ziyaretçilere çağrıda bulundu: "Yarın pazar, herkes çocuklarını bu Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ne mutlaka getirsin, göstersin. Benim dedem tarım yapıyordu, babam tarım yapmadı, ben de hiç tarımla uğraşmadım. Yani üç nesilde kaybolduk. Çocuğum da hiç tarımla uğraşmayacak. Tarımdan uzak durmaması gereken bir toplumuz ama ne yazık ki gündelik uğraşlar bizi çok geriye attı. Tarımı ancak otonom hale getirdiğimizde herkes tekrar tarımla uğraşabilecek. Şimdi tarım tekrar kazanacak. İnsanlar eskiden sabah ezanında uyanıp tarlaya giderken şimdi bir düğmeye basacak, makine hasada başlayacak, diğer düğmeye basacak hayvanın sütünü alacak."

Akkor, artan nüfusun ancak akıllı teknolojilerle sürdürülebilir gıda arzı sağlanarak karşılanabileceğine dikkat çekti ve Anadolu'da yaklaşık 12 bin yıldır süren tarım geleneğine vurgu yaptı. Türkiye'nin tarımda güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten şef, "Tarımı otomasyonla birleştirerek dünyanın en önemli tarım ülkesi olabiliriz. Şimdi bu çağ başlıyor," değerlendirmesini yaptı.

Akkor, sözlerini kişisel bir notla tamamladı: "Ben, şimdi burayı gezdikten sonra tarım yapabilir miyim, bir çiftlik kursam mı diye düşünüyorum. Zaten ufak bir hayvan çiftliğimiz vardı. Bunu ben de tarımla birleştirebilirim."

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şef Ömür Akkor, TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez yer alan Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'ni (TÜME) ziyaret etti.