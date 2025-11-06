Şehircilik Zirvesi 11-12 Kasım: Konut, Trafik ve Çevreye Çözüm Arayışı

AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Sevilay Tuncer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 11-12 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 'Medeniyetimizde Şehir ve Mekan' temalı 'Şehircilik Zirvesi' programı hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Zirvenin gündemi ve amaçları

Tuncer, zirvede kentleşme ve şehir yönetimine dair kapsamlı tartışmalar yapılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Planlama ve Kentsel Tasarım, Kentsel Dönüşüm, Şehir ve Demografi, Şehir ve Yönetim, Geleceğin Şehirleri, çalıştayların çıktıları değerlendirilerek bir sonuç beyannamesi hazırlanacak ve kamuoyu ile paylaşılacaktır. Zirvede; konut ihtiyacı, çevre sorunları, ulaşım ve trafik gibi kritik başlıklar da ele alınacak, bu alanlarda yeni çözüm önerileri geliştirilecektir. Temel amacımız; Türkiye Yüzyılı’na yakışır, medeniyet tasavvurumuzdan neşet etmiş şehirlerin imar ve ihya sürecine katkı sağlamaktır. Şehirlerimizin gelişimi adına, gelecek nesiller için hepimiz ayrı ayrı mesuliyet makamının parçasıyız. Zirvemiz; mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, sosyolog, siyaset bilimci, akademisyen, uzman ve ilgili kurum temsilcilerinin katkılarıyla, disiplinler arası bir perspektifte yürütülecektir. Kentsel dönüşüm süreci, mevcut uygulamaların değerlendirilmesi, iyileştirme önerileri ve geleceğe dönük öngörülerle kapsamlı biçimde ele alınacaktır. Bu süreçte, farklı yaklaşımların bir araya getirilmesi ve elde edilen sonuçların ilgili kurumlara en doğru biçimde aktarılması hedeflenmektedir. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Estetik, Ekonomik, Erişilebilir ve Emniyetli’ şehircilik ilkeleri doğrultusunda, geçmişten geleceğe uzanan bu sürecin en doğru şekilde ilerlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz"

Kentsel dönüşüm ve konut hamlesi

Tuncer, yeni nesil şehircilik anlayışının gerektirdiği yatırımların büyük oranda tamamlandığını vurgulayarak, deprem bölgesinde kısa sürede 457 bin konutun tamamlandığını ve "yüzyılın konut hamlesi" kapsamında 500 bin konutun çalışmalarına başlayabildiklerini söyledi.

Tuncer, sağlıklı şehirleşmenin yalnızca kağıt üzerinde imar planı yapmakla gerçekleşemeyeceğini; bunun vizyon, emek ve güçlü altyapı yatırımları gerektirdiğini belirtti. Konut ve sanayi yatırımları artarken ulaşım ve altyapı kapasitesinin eş zamanlı geliştirilmemesinin şehirleri yaşanmaz hale getireceğine dikkat çekti. Ayrıca, Ankara, İstanbul, Bursa, Balıkesir ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki mevcut sistem sorunlarına ve geçmiş yatırımların korunamamasına yönelik eleştirilerde bulundu.

Gazze vurgusu ve sergi

Tuncer, "7 Ekim’den bu yana Gazze’de binlerce kişinin katledildiğini, binaların yıkıldığını ve en önemlisi bir halkın umutlarının hedef alındığını" dile getirerek, bu suça dikkat çekmek amacıyla zirve kapsamında 'KentKırım' sergisinin hazırlandığını ve AK Parti Kongre Salonunda ziyarete açık olacağını açıkladı.

Sonuç ve beklenti

Zirvenin çalıştay çıktılarının değerlendirilerek bir sonuç beyannamesi hazırlanması ve kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor. Tuncer, zirvenin disiplinler arası katkılarla kentlerin imar ve ihya süreçlerine somut katkı sunmayı hedeflediğini vurguladı.

AK PARTİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK POLİTİKALARI BAŞKANI VE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEVİLAY TUNCER, "ŞEHİRCİLİK ZİRVESİ’NDE KONUT İHTİYACI, ÇEVRE SORUNLARI, ULAŞIM VE TRAFİK GİBİ KRİTİK BAŞLIKLAR DA ELE ALINACAK, BU ALANLARDA YENİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ GELİŞTİRİLECEKTİR" DEDİ.