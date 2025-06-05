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Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı ziyaret ederek, dualar etti ve kabirlerdeki otları temizledi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 14:23
Şehit Aileleri, Kurban Bayramı Arifesinde Edirnekapı Mezarlığı'nı Ziyaret Etti

Şehit Aileleri Bayramda Bir Araya Geldi

Şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu ve dualar etti. Sabah saatlerinden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

Duygusal Anlar

Kabirleri temizleyip suyla yıkayarak dualar eden şehit aileleri, bu özel günde buruk anlar yaşadı. 2005 yılında Düzce'de şehit düşen Selim Yanardağ'ın babası Hacı Yanardağ, bayramda yaşadıkları hüzünlü duyguları dile getirerek, "Herkesin bayramı mübarek olsun. Bütün şehit ailelerinin başı sağ olsun. Allah onların mekanlarını cennet etsin." dedi.

Şehit Anneleri Acılarla Yaşıyor

Anne Zeliha Yanardağ, her bayramda yaşadığı acının tazelendiğini ve şehit haberlerini duyduğunda tekrar derin bir üzüntü hissettiğini belirtti. Yanardağ, "Bütün şehit ailelerine Allah sabır versin. Türkiye'de şehitler bir daha gelmesin. Analar ağlamasın, üzülmesin." ifadelerini kullandı.

Torununun Ardında Bıraktığı Acı

Şırnak'ta 2016 yılında terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Uzman Çavuş Selçuk Beki'nin anneannesi Sultan Ayaz da mezarlık ziyaretinde yer aldı. Torununun ardında iki çocuk bıraktığını belirten Ayaz, "Çocuklarından biri 3 yaşındaydı, diğeri doğduğunda yaralıydı ve şehit oldu. Yavrumun şehit oluşunun ardından 10. seneye girdik. Bayram geliyor mu bilmiyoruz. Allah beterinden saklasın." dedi.

ehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim...

ehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

ehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim...

ehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu.

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