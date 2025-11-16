Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu

Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de Karşılık Buldu

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27), Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin annesi Nurdan Karacanın yürekleri dağlayan feryadı damga vurdu.

"Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın. Selam dursun Berkay’ıma, vatanına" sözleriyle yapılan çağrı, geniş yankı uyandırdı.

Tunceli'den Örnek Davranış

Bu görüntüleri sosyal medyadan izleyen Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yunus Emre Akın, anne Karaca’nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Akın, çağrıyı gördüğü anda evinin balkonuna Türk bayrağı asarak iki dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Küçük yaşına rağmen derin vatan sevgisi taşıyan Yunus Emre Akın, "Lüleburgazlı şehidimiz Astsubay Berkay Karaca’nın annesi Nurdan Karaca’nın ‘Bayrak asın, selam durun’ sözlerini görünce çok duygulandım. Balkona çıkıp Türk bayrağını astım ve şehidimiz için saygı duruşunda bulundum. İçimden gelen buydu. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Biz bugün özgür yaşıyorsak onların sayesinde. Bayrak bizim namusumuz, şehitlerimiz gururumuz" dedi.

Nurdan Karacanın çağrısının farklı şehirlerde yankı bulması, toplumda birlik ve saygı duygusunun sürdüğünü gösterdi.

