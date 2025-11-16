Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu

Şehit Berkay Karaca'nın annesinin çağrısı, Tunceli'de 14 yaşındaki Yunus Emre Akın'ın balkonuna bayrak asıp iki dakika saygı duruşunda bulunmasıyla karşılık buldu.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 11:23
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu

Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de Karşılık Buldu

Düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca (27), Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında şehidin annesi Nurdan Karacanın yürekleri dağlayan feryadı damga vurdu.

"Burgaz ayağa kalksın, dünya ayağa kalksın. Selam dursun Berkay’ıma, vatanına" sözleriyle yapılan çağrı, geniş yankı uyandırdı.

Tunceli'den Örnek Davranış

Bu görüntüleri sosyal medyadan izleyen Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Yunus Emre Akın, anne Karaca’nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Akın, çağrıyı gördüğü anda evinin balkonuna Türk bayrağı asarak iki dakika boyunca saygı duruşunda bulundu.

Küçük yaşına rağmen derin vatan sevgisi taşıyan Yunus Emre Akın, "Lüleburgazlı şehidimiz Astsubay Berkay Karaca’nın annesi Nurdan Karaca’nın ‘Bayrak asın, selam durun’ sözlerini görünce çok duygulandım. Balkona çıkıp Türk bayrağını astım ve şehidimiz için saygı duruşunda bulundum. İçimden gelen buydu. Tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Biz bugün özgür yaşıyorsak onların sayesinde. Bayrak bizim namusumuz, şehitlerimiz gururumuz" dedi.

Nurdan Karacanın çağrısının farklı şehirlerde yankı bulması, toplumda birlik ve saygı duygusunun sürdüğünü gösterdi.

ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA'NIN ANNESİNİN "BURGAZ AYAĞA KALKSIN, DÜNYA...

ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA'NIN ANNESİNİN "BURGAZ AYAĞA KALKSIN, DÜNYA AYAĞA KALKSIN. SELAM DURSUN BERKAY'IMA, VATANINA" ÇAĞRISI TUNCELİ'DE 14 YAŞINDAKİ BİR YÜREKTE KARŞILIK BULDU

ŞEHİT HAVA UÇAK BAKIM ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ BERKAY KARACA'NIN ANNESİNİN "BURGAZ AYAĞA KALKSIN, DÜNYA...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?