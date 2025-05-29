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Şehit Astsubay Emre Polat, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, Sivas'ta düzenlenen törenle ebedi istirahatgahına uğurlandı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 14:50
Şehit Astsubay Emre Polat, Sivas'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat, 34 yaşında, Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı. Polat, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’ndaki görevi sırasında, aranan bir kişiyi yakalama çalışmaları esnasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanmış ve hastanede şehit olmuştur.

Cenazesi, Ankara’dan askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na getirildi. Şehidin eşi Goncagül, 3 yaşındaki oğlu Kerem ve 2 yaşındaki kızı Eylül ile aynı uçakla Sivas’a geldi.

Cenaze törenine, Polat’ın annesi Gülsün ve babası İsmail Polat’ın yanı sıra, Sivas Vali Yardımcısı İlhami Doğan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceyhan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, askeri erkan, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki babaevine götürülerek helallik alındı. Daha sonra Ay Yıldız Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninde, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından, Polat’ın naaşı Yukarı Tekke Mezarlığı Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Törende, şehidin ailesi ile birlikte Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Hakan Aksu, Belediye Başkanvekili Abdurrahim Ceylan, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Münir Güzel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın ve çok sayıda kişi yer aldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi Ankara'dan askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen törende şehidin annesi Gülsün Polat üzüntü yaşadı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında...

Ankara İl Jandarma Komutanlığında görevliyken, aranan bir kişiyi yakalama çalışması sırasında eğimli arazide düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Polat'ın (34) cenazesi Ankara'dan askeri uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na getirildi. Havalimanında düzenlenen törende şehidin annesi Gülsün Polat üzüntü yaşadı.

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