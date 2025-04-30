DOLAR
38,48 0,19%
EURO
43,93 0,73%
ALTIN
4.058,85 1,12%
BITCOIN
3.660.482,37 -0,32%

Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Atış eğitimi sırasında geçirdiği kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 13:58
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 13:58
Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda milletvekili, askeri yetkili ve vatandaş katıldı.

Törene; şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye, eşi Hatice ve çocukları Hüseyin Efe (16), Mete (12), Melih (5) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz katıldı. Şehidin silah arkadaşları da töreni yalnız bırakmadı.

Şehidin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun...

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun...

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı
2
Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
3
Yumurta Fiyatlarında Düşüş: İhracat Süreçleri ve Kesintiler Etkili Oldu
4
Bakan Uraloğlu, Trabzon'da Akrabasının Cenaze Törenine Katıldı
5
İlkbaharın Renkleriyle Yıldız Dağları Canlandı
6
NATO Parlamenter Asamblesi'nin Antalya'daki Semineri Başarıyla Gerçekleşti
7
Tekirdağ'da Öğrencilerden Filistin'e Destek Yürüyüşü

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!

Kocaeli'de Gece Zammı! Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi

Tunceli ve Muğla'da KPSS'siz Personel Alım İlanları! İşte Detaylar

Doğalgaza Çift Haneli Zam Geliyor: Yeni Artış Milyonları Etkileyecek

Erdoğan'dan Aile Destekleri İçin Müjdeli Açıklama!

Ücretsiz Sürücü Belgesi ve Kimlik Kartı Dönemi: Acele Edin!

Gaziantep'te Kadınlara Destek: Evinize Servet Katacak Mefruşat Kursları

Bursa'dan Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesi Müjdesi!

Keçiören'deki İşçilere Asgari Ücret Müjdesi: 36.145 TL Oldu

Ankara'da 3 Gün Sürecek Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı