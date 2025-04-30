Şehit Astsubay Hüseyin Uzun Gaziantep'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesinin yanı sıra çok sayıda milletvekili, askeri yetkili ve vatandaş katıldı.

Törene; şehidin babası Hüseyin, annesi Hüsniye, eşi Hatice ve çocukları Hüseyin Efe (16), Mete (12), Melih (5) ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen ve Vali Yardımcısı Sinan Korkmaz katıldı. Şehidin silah arkadaşları da töreni yalnız bırakmadı.

Şehidin naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için memleketi Gaziantep'in Oğuzeli ilçesindeki Hacı Firidevs Konukoğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.