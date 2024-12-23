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Şehit Cebrail Dündar, Mardin'de Anıldı

Mardin'de şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar, kabri başında yapılan anma töreniyle yad edildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 17:20
Şehit Cebrail Dündar, Mardin'de Anıldı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Mardin'de Anıldı

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz yıl Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ı anmak için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Dündar’ın mezarı başında düzenlenen programa, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Şehidin Anısına Dua Edildi

Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası’ndaki taziye evinde gerçekleştirilen programda, Dündar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar ile birlikte kabrini ziyaret etti ve anma programında katılımcılarla birlikte dua etti.

Devletimizin Kararlılığına Vurgu

Vali Akkoyun, burada yaptığı konuşmada, Dündar'ı rahmetle andığını belirterek, devlete bağlılık sözü verdi. "Vatan toprağında aziz milletimizin destekleriyle bu güven ortamını devam ettireceğiz. Vatanımız, bayrağımız, mukaddesatımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyoruz"

Bir Baba Olarak Duygularını Paylaştı

Şehidin babası Yusuf Dündar da etkinlikte duygu dolu ifadelerde bulundu. Oğlunu asla unutmayacaklarını vurgulayan Dündar, "Şehit babası olmak gurur ve onur verici"

Etkinliğe Katılım Yoğundu

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, Kızıltepe Kaymakamı Abdullah Şahin, Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki mezarı başında anıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), şehidin kabrine çiçek bıraktı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan...

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde geçen yıl üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar (25) Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki mezarı başında anıldı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun (sağda), şehidin kabrine çiçek bıraktı.

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