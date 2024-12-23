Şehit Cebrail Dündar, Mardin'de Anıldı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar Mardin'de Anıldı

Vali Tuncay Akkoyun, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde geçtiğimiz yıl Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Cebrail Dündar'ı anmak için düzenlenen etkinlikte önemli açıklamalarda bulundu. Dündar’ın mezarı başında düzenlenen programa, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yaptı.

Şehidin Anısına Dua Edildi

Arıklı Mahallesi Boyunlu Mezrası’ndaki taziye evinde gerçekleştirilen programda, Dündar ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. Vali Akkoyun, şehidin babası Yusuf Dündar ile birlikte kabrini ziyaret etti ve anma programında katılımcılarla birlikte dua etti.

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